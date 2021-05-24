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Yerel Kısıtlama günlerinde korkutan gerçek
Yerel

Kısıtlama günlerinde korkutan gerçek

Kısıtlamalar sırasında çoğalan siparişler nedeniyle iş yükü artan motorlu kuryelerin kaza yapma oranı da yükseldi.

Yeniakit Publisher
2021-05-24 10:56:00 -

Koronavirüs salgınını önlemek amacıyla hafta sonları uygulanan kısıtlama günlerinde motorlu kuryelerin iş yükü de arttı. İşletmelerden aldıkları siparişleri hızlı bir şekilde vatandaşa ulaştırmak isteyen kuryelerin kazalarında da yükseliş dikkat çekti.

Avcılar’da da yollar boş olmasına rağmen bir çok adreste kuryelerin kaza yaptığı haberleri geldi. Dün akşam saatlerinde Mustafa Kemal Paşa Mahallesi’nde 2 motorlu kuryenin çarpışması sonucu birinin ayağı kırılıp hastaneye kaldırıldı.

Önceki gün yine akşam saatlerinde ise Gümüşpala Mahallesi’nde karşı yönden gelen araca çarpan bir başka kurye ise yine vücudunda kırıklar olabileceği şüphesiyle olay yerine çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

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