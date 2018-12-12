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Kışın sıcak suyu severiz ama, çok sıcak suyla banyo cildi kurutuyor

Vücudun hemen hemen her yerinde görülebilen ve kış aylarında daha sık görülen cilt kuruluğu, sıcak suyla yapılan banyoyla daha da artar.

12 Aralık 2018 Çarşamba 15:47
Kışın sıcak suyu severiz ama, çok sıcak suyla banyo cildi kurutuyor

Cilt kuruluğu özellikle kış aylarında artar. Soğuk hava ciltte nem kaybı ile kuruluk sorununa sebep oluyor. Sıcak suyla banyo yapmak cilt kuruluğunu artıyor.

Yaş ilerledikçe derinin su tutma kapasitesi azaldığından, kuruluk yakınması sıklaşır.

Kuruluk en sık kol ve bacaklarda görülmekle beraber vücudun her yerinde oluşabiliyor.

Kış aylarında şiddetin artması sıklıkla kuruluğa eşlik eden başka problemleri de beraberinde getirir. Aşırı kuruluk; deri yoluyla bulaşan enfeksiyonlar ve egzama oluşumu gibi.

Kış mevsiminde kuruluğu önlemek için cilt bakımında dikkat edilmesi gerekenler şöyle:

-Sıcak su cilt kuruluğunu arttıran en önemli faktörlerden biridir. Çok sıcak su ile yıkanmayın.

-Yıkanırken kurutmayan sabunlar kullanın.

-Derinizin tabii nemlenme kanallarının baskılanmaması için krem kullanmayın. Nemlendirici kremlerin faydası yok, zararı vardır.

-Yaşadığınız ortamlarda nem oranını artıracak önlemler alın.

Haber Tarihi: 12 Aralık 2018 Çarşamba 15:47
  1. Cilt kuruluğu
  2. egzama
  3. sıcak su
  4. Kış mevsimi

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