Kışın çatılarda büyük tehlike
Hava sıcaklıklarının eksi 20 dereceye düştüğü Ağrı’da bina çatılarında dev buz sarkıtları oluştu.
Hava sıcaklıklarının eksi 20 dereceye kadar düştüğü Ağrı’da, dondurucu soğuklar günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. Aşırı soğukların etkisiyle bina çatılarında metrelerce uzunlukta buz sarkıtları ise tehlike saçıyor.
Gündüz saatlerinde kısmen eriyen kar sularının gece yeniden donması sonucu oluşan buz kütleleri, özellikle yayaların yoğun olduğu cadde ve sokaklarda tehlike oluşturuyor.