SON DAKİKA
Bu kafa terörsüz Türkiye istemiyor Şara’nın mütevazılığı, SDG’nin kibri... Kim barış, kim kan istiyor! Marmaray ve metroya "Fenerbahçe - Galatasaray derbisi" ayarı Fetullah Gülen'i mezarında ters döndüren haber! Halep’te terörün kökü kazındı! Suriye ordusu Şeyh Maksud’u SDG’den tamamen temizledi! Gümrüklerde dev operasyon: İstanbul ve Gürbulak'ta zehir tacirlerine darbe Trump: Amerikan halkının 'soyulmasına' artık izin vermeyeceğiz Faizin merkezinde faize savaş açtı Silivri’de kirli pazarlıklar deşifre oldu! Aysever’in avukatı İmamoğlu’nun yalan rüzgarını kesti! Artık iyice köşeye sıkışan terör örgütünden yeni karar Küba'dan ABD'ye tarihi rest! Bruno Rodriguez: "Bu vatan satılık değil!"
Yerel Kışın çatılarda büyük tehlike
Yerel

Kışın çatılarda büyük tehlike

Yeniakit Publisher
Ömer Gülhan Giriş Tarihi:
Kışın çatılarda büyük tehlike

Hava sıcaklıklarının eksi 20 dereceye düştüğü Ağrı’da bina çatılarında dev buz sarkıtları oluştu.

Hava sıcaklıklarının eksi 20 dereceye kadar düştüğü Ağrı’da, dondurucu soğuklar günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. Aşırı soğukların etkisiyle bina çatılarında metrelerce uzunlukta buz sarkıtları ise tehlike saçıyor.

Gündüz saatlerinde kısmen eriyen kar sularının gece yeniden donması sonucu oluşan buz kütleleri, özellikle yayaların yoğun olduğu cadde ve sokaklarda tehlike oluşturuyor.

