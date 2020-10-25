  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kışın buz tutan Girlevik Şelalesi sonbaharda ayrı güzellik sunuyor
Aktüel

Kışın buz tutan Girlevik Şelalesi sonbaharda ayrı güzellik sunuyor

Erzincan'da, doğal güzelliğiyle her mevsim öne çıkan, özellikle kışın tamamen donmasıyla ilgi çeken Girlevik Şelalesi, sonbahar renkleriyle de ziyaretçilerine ayrı güzellik sunuyor - Ziyaretçilerden Lütfullah Ateş: - "Her geldiğimde farklı bir güzellikle karşılaşıyoruz. Sonbaharın gelmesi ile yapraklar sararmış, yine farklı bir güzelliği ortaya çıkmış" - Fikri Koç: - "Burası sonbaharda oldukça kalabalık oluyor. Kar yağdığı dönemde de ayrı bir güzelliğe sahip, şelalemiz kışın buz tutar. Buzların burada verdiği harika bir görüntü vardı. O manzarayı da görmek gerçekten harika bir şey"

Yeniakit Publisher
2020-10-25 11:30:58 -
Kışın buz tutan Girlevik Şelalesi sonbaharda ayrı güzellik sunuyor

ERZİNCAN (AA) - KEMAL ÖZDEMİR - Erzincan'da doğal güzelliğiyle öne çıkan ve kışın suları tamamen donan Girlevik Şelalesi, sonbaharda sararan yaprakların oluşturduğu renk cümbüşüyle ziyaretçilerini cezbediyor.

Kent merkezine 35 kilometre uzaklıktaki Kalecik köyünde 9 ayrı kaynak suyunun birleşmesiyle oluşan Girlevik Şelalesi, doğaseverlere her mevsim ayrı güzellik sunuyor.

Yazın serin havası ve çevresindeki yemyeşil bitki örtüsü, kışın ise metrelerce yükseklikteki buz sarkıtlarıyla ziyaretçilerini cezbeden şelale, sonbahar mevsiminin yaşandığı bugünlerde sarının birçok tonuna bürünen ağaçların arasında misafirlerini büyülüyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünce tescillenen alanlar içerisinde yer alan Girlevik Şelalesi, 21 Ekim'de "Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı" olarak tescil edildi.

Doğanın farklı renkleri arasında 40 metreden dökülen sularıyla seyrine doyumsuz güzellikler sergileyen şelale, çevre illerden kente gelen çok sayıda doğasever tarafından ziyaret ediliyor.

İzmir'den gelen Fikri Koç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şelalenin doğal güzelliğe sahip olduğunu söyledi.

Her yıl Erzincan'a geldiklerinde Girlevik Şelalesi'ni de ziyaret ettiğini ifade eden Koç, şöyle konuştu:

"Aslen Erzincanlıyım ancak İzmir'de yaşıyorum. Erzincan'a geldiğimde mutlak suretle Girlevik Şelalesi'ni görmeye gelirim. Buranın ayrı bir doğal güzelliği ve çekiciliği var. Herkese burayı görmelerini tavsiye ediyorum. Erzincan'ın en güzel yerlerinden biri burası. Burası sonbaharda oldukça da kalabalık oluyor. Kar yağdığı dönemde de ayrı bir güzelliğe sahip. Şelalemiz kışın buz tutar. Buzların burada verdiği harika bir görüntü vardı. O manzarayı da görmek gerçekten harika bir şey. Ben herkesi mutlaka buraya davet ediyorum. Gelsinler, bu doğal güzelliği görsünler."

- "Burası Türkiye'deki ender yerlerden bir tanesi"

Ziyaretçilerden Lütfullah Ateş ise Girlevik Şelalesi'nin her mevsim farklı bir güzelliğe büründüğünü anlattı.

Bulduğu her fırsatta misafirleriyle şelalenin doğal güzelliğini görmeye geldiğini belirten Ateş, "Her geldiğimde farklı bir güzellikle karşılaşıyoruz. Sonbaharın gelmesi ile yapraklar sararmış, yine farklı bir güzelliği ortaya çıkmış. Sanıyorum burası doğal güzelliği ile Türkiye'deki ender yerlerden bir tanesi, herkesi buraya davet ediyorum." dedi.

Özgür Akilli de Ağrı'dan geldiğini kaydederek, "Girlevik Şelalesi'ni daha önce duymuştuk ancak yeni görme fırsatımız oldu. İnanılmaz doğal bir güzelliği var. Tekrar gelip görmek isterim." ifadelerini kullandı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Laikçi tayfada ahlak vıcık vıcık! Cenazesinde cinsellikle anılmak isteyen kadın oyuncu mide bulandırdı
Gündem

Laikçi tayfada ahlak vıcık vıcık! Cenazesinde cinsellikle anılmak isteyen kadın oyuncu mide bulandırdı

Laikçi tayfa yine mide bulandırdı. Kırmızı Oda'nın oyuncusu cenazesinden cinsellikle anılmak istediğini söyledi ve "" ifadesinde bulundu..
Bakan Fahrettin Koca koronavirüsün en çok bulaştığı ortamı açıkladı
Korona Virüs

Bakan Fahrettin Koca koronavirüsün en çok bulaştığı ortamı açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Evlere ziyaretçilerin gelmemesi noktasında bir hassasiyetin gösterilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu dönemde ..
Balbay yıldırım hızında çark etti
Gündem

Balbay yıldırım hızında çark etti

Mustafa Balbay katıldığı televizyon programında, "Müslümanlar dinlerini en iyi Danimarka'da yaşıyor." deyince konuklardan hukukçu Mücahit Bi..
Satılık 2015 model Volkswagen Polo
Satılık 2015 model Volkswagen Polo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay