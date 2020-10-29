Kısa sürede edindiği servet dudak uçuklattı! Milyonları Bank Asya'ya taşıyan avukata 15 yıl

Ankara Terör Suçları Soruşturma Bürosu savcılarından Murat Özcan'ın hazırladığı iddianameye göre, hakkında gözaltı kararı verildikten sonra ortadan kaybolan ve iki yıl sonra 5 Haziran 2020’de Ankara’da saklandığı bir evde yakalanan Orhan Karakuş hukuk fakültesinden mezun olduktan sonra FETÖ'den mahkum olan avukat Mehmet Rasim Kuseyri'nin yanında staj yaptı. Daha sonra hukuk bürosu kuran Karakuş, FETÖ'nün firari emniyet mahrem imamı ‘Kozanlı Ömer’ kod adlı Osman Hilmi Özdil'in 2017'ye kadar avukatlığını yaptı.



Kısa sürede edindiği servetle dikkati çeken Karakuş'un adına Ankara'da 2 daire, 1 çalışma ofisi, Antalya'da arsa, araba ve eşinin adına 2 kooperatif hissesi ile Bank Asya'da 3 milyon 769 bin 810 liralık hesabı olduğu tespit edildi.



FETÖ elebaşının talimatıyla 2014'te bir bankadaki 2,5 milyon lirasını bir kalemde Bank Asya'ya yatıran Karakuş, bankanın TMSF'ye geçmesiyle bütün parasını çekti. Kriptolu haberleşme programı ByLock'u 11 Temmuz 2015'e kadar kullanan Karakuş'un çok sayıda örgüt mensubu ile irtibatı tespit edildi. Karakuş'un ‘silahlı terör örgütüne üyelik’ten 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenen iddianameyi kabul eden Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesi, ilk duruşmayı 2 Aralık'ta görecek.