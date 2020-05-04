Kısa çalışma yarın, nakdi ücret 8 Mayıs’ta ödenecek! Nisan destekleri bu hafta veriliyor
Kısa çalışma ödenekleri İŞKUR tarafından işçilere ödenmeye başlanırken, nisan ayı ödemelerine de yarın başlanıyor.
Kısa çalışma ödenekleri İŞKUR tarafından işçilere ödenmeye başlandı. Mart ayı içerisinde kapatılan işyerlerinin yaptığı ilk başvurulara karşılık ödemeler yapılırken, nisan ayı ödemeleri yarın yapılacak.
İki ödeme birden
Primlerinin yetmemesi nedeniyle kısa çalışma ödeneği ve işsizlik maaşına hak kazanamayanlar için uygulamaya konulan ve başvuruları 22 Nisan itibarıyla başlayan nakdi ücret desteği ödemeleri ise 8 Mayıs’ta başlanacak.
Nakdi ücret desteği, üç farklı yöntemle ödenecek
İşçinin IBAN’ı varsa ilk olarak IBAN’lara ödeme yapılacak. IBAN yoksa posta çek hesabı alternatifi kullanılacak. Sokağa çıkma yasağı kapsamındakiler, kronik hastalar için konutta ödeme yapılabilecek.