Kısa Çalışma Ödeneği ödemeleri bilindiği üzere son olarak 17 Mart tarihine kadar uzatılmıştı. Bu noktada salgın sürecinde vatandaşlara sağlanmakta olan bu ödenekten faydalanan vatandaşlar işten çıkarma yasağının uzatılma kararının ardından kısa çalışma ödeneği süresi de uzatıldı mı sorusu merak ediliyor.

Kısa çalışma ödeneğinin süresi uzatıldı mı?

Salgın sürecinde vatandaşların ekonomik açıdan mağduriyetini engellemek amacıyla sağlanmakta olan Kısa Çalışma Ödeneği 17 Mart tarihinden itibaren sona eriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla alakalı olarak yaptığı son açıklamada "Ödeneğin süresini son defa olarak mart ayı sonuna, asgari ücretteki artış miktarı kadar yükselttiğimiz nakdi ücret desteğinin süresini de 17 Mart'a kadar uzattık." İfadesini kullanmıştı.

Kısa çalışma ödeneği ne kadar ödeniyor?

Yeni asgari ücretle birlikte 2021 yılında KÇÖ'nün üst sınırı günlük 178.88 lira, aylık 5.366 lira olacak. Buna göre, aylık brüt ücreti 7.358 lira ile 8.944 lira arasında olanların KÇÖ tutarlarında artış söz konusu olabilecek.