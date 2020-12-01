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Ekonomi Kısa çalışma ödeneğini yeni başvurular ne zaman? Kısa çalışma ödeneğine başvuru nasıl yapılır?
Ekonomi

Kısa çalışma ödeneğini yeni başvurular ne zaman? Kısa çalışma ödeneğine başvuru nasıl yapılır?

Korona artışı nedeniyle yeni tedbirler bir kez daha hayata geçti. Bu kapsamda hamam, sauna, cafe ve restaurantlar başta olmak üzere çok sayıda işletme faaliyetlerine ara verdi. Kapatılan işletmelerde çalışanlar mağdur olmaması için kısa çalışma ödeneğine başvuruda bulunmata. Kısa çalışma ödeneği almaya hak kazanamayanlar ise işsizlik ödeneği verilmekte. Peki Kısa çalışma ödeneğini yeni başvurular ne zaman? Kısa çalışma ödeneğine başvuru nasıl yapılır?

Yeniakit Publisher
2020-12-01 09:34:00 -
Kısa çalışma ödeneğini yeni başvurular ne zaman? Kısa çalışma ödeneğine başvuru nasıl yapılır?

Kısa Çalışma Ödeneğinde yeni başvuru alınmasına dair Cumhurbaşkanlığı Kararının Resmi Gazete'de yayımlandı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, Kısa Çalışma Ödeneğinde yeni başvuruların bugün itibarıyla alınmaya başlandığını bildirdi.

Kısa çalışma ödeneğine başvuru nasıl yapılır?

Cumhurbaşkanlığı Kararıyla 30 Haziran öncesi başvuruda bulunmayan iş yerlerinin de başvuru yapabilmelerinin sağlandığını belirten Selçuk, şunları kaydetti: "Yeni tip koronavirüs (Kovid19) nedeniyle 30 Hazirana kadar Kısa Çalışma Ödeneğine başvurmayan iş yerlerimiz, 31 Aralık 2020 tarihine kadar İŞKUR'a başvurmaları durumunda 1 Aralık 2020 tarihinden sonraki dönem için 3 ay süreye kadar Kısa Çalışma Ödeneğinden yararlanabilecek."

Kimler kısa çalışma ödeneğine başvurur?

30 Haziran tarihine kadar Kovid-19 nedeniyle zorlayıcı sebep kaynaklı kısa çalışma başvurusunda bulunan iş yerlerinin ilave işçileri için de Kısa Çalışma Ödeneği talebinde bulunabileceğini belirten Selçuk, "Bu iş yerlerimiz daha önce kısa çalışma uygulamasından yararlanmayan işçilerini de bildirerek başvuru yapabilecek." ifadelerini kullandı. Bakan Selçuk, daha önce başvuran iş yerlerinde kısa çalışmadan yararlanan işçileri için yeni bir başvuruya gerek olmadığını ve uzatma kapsamında Kısa Çalışma Ödeneğinden yararlanmaya devam edebileceklerini vurguladı.

Kısa çalışma ödeneği başvurusu nereden yapılacak?

Kısa çalışma başvurularının sadece e-Devlet üzerinden 31 Aralık 2020'ye kadar yapılabileceğini bunun dışında posta/e-posta kanalı ile herhangi bir başvuru alınmayacağını duyuran Selçuk, kısa çalışma ödeneği başlama tarihinin 1 Aralık 2020 tarihi veya sonrası olarak bildirilebileceğini belirtti.

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