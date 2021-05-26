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Ekonomi Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman bitiyor, son durum nedir?
Ekonomi

Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman bitiyor, son durum nedir?

Milyonlarca çalışanı ve işverenin mağduriyetini büyük ölçüde gideren Kısa çalışma ödeneği ne zaman bitiyor ve uzatıldı mı sorusu da yanıt bulmuş oldu. Yaklaşan tarih dolasıyla sorgulamalarda hız kazandı. KÇÖ ne zaman bitiyor? İşte Kısa Çalışma Ödeneği'nde son durum

Yeniakit Publisher
2021-05-26 22:44:00 -
Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman bitiyor, son durum nedir?

Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren Kısa Çalışma Ödeneceği, yakın zaman önce sona ermişti. Söz konusu uygulamanın devamı yönünde kanaat bildiren meslek birliklerinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli bir açıklama geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, KÇÖ olarak da bilinen Kısa Çalışma Ödeneği'nin akıbeti hakkında son kararı açıkladı.

Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman bitiyor, son durum nedir?

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kısa çalışma başvurusunda bulunan iş yerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresinin 30 Haziran 2021'e kadar uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre, İşsizlik Sigortası Kanunu'nun geçici 23. maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde, Kovid-19 nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamında zorlayıcı sebeple 31 Ocak 2021'e kadar (bu tarih dahil) kısa çalışma başvurusunda bulunan iş yerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi, kanunun ek 2. maddesi kapsamındaki uzatma süresiyle sınırlı kalmaksızın, 29 Haziran 2020 tarihli ve 2706 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı'nda belirtilen esaslar çerçevesinde ve 18 Şubat 2021 tarihli 3556 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile uzatılan süreden sonra başlamak üzere 30 Haziran 2021'e kadar uzatıldı.

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