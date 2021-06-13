  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Terör örgütü PKK/KCK hükümlüsü 2 kişi enselendi
Azerbaycan'a flaş teklif: Biz hazırız
Fenalaşan Christian Eriksen ile ilgili yeni açıklama
Yemen’de esir takası! 12 kişi serbest bırakıldı
Eğitim Kısa çalışma ödeneği ne zaman bitiyor?
Eğitim

Kısa çalışma ödeneği ne zaman bitiyor?

Kısa Çalışma Ödeneği(KÇÖ) son ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Kısa Çalışma Ödeneği'nden yararlanan çalışanlar, belirlenen son tarihi merak ediyor. Peki, Kısa çalışma ödeneği ne zaman bitiyor?

Yeniakit Publisher
2021-06-13 17:48:00 -
Kısa çalışma ödeneği ne zaman bitiyor?

Milyonlarca çalışanın pandemi nedeniyle aldığı kısa çalışma ödeneğinin belirtilen süresi doluyor. İşsizlikteki artışın önüne geçilmesi için uygulamaya alınan kısa çalışma ödeneği (KÇÖ) için son tarih merak ediliyor.

Kısa çalışma ödeneği ne zaman bitiyor?

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kısa çalışma başvurusunda bulunan iş yerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresinin 30 Haziran 2021'e kadar uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı karar, 1 Nisan'dan itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay