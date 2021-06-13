Kısa çalışma ödeneği ne zaman bitiyor?
Kısa Çalışma Ödeneği(KÇÖ) son ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Kısa Çalışma Ödeneği'nden yararlanan çalışanlar, belirlenen son tarihi merak ediyor. Peki, Kısa çalışma ödeneği ne zaman bitiyor?
Milyonlarca çalışanın pandemi nedeniyle aldığı kısa çalışma ödeneğinin belirtilen süresi doluyor. İşsizlikteki artışın önüne geçilmesi için uygulamaya alınan kısa çalışma ödeneği (KÇÖ) için son tarih merak ediliyor.
Kısa çalışma ödeneği ne zaman bitiyor?
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kısa çalışma başvurusunda bulunan iş yerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresinin 30 Haziran 2021'e kadar uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı karar, 1 Nisan'dan itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.