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Ekonomi Kısa çalışma ödeneği ne zaman bitecek?
Ekonomi

Kısa çalışma ödeneği ne zaman bitecek?

Kısa çalışma ödeneğinden faydalanan işletmelerde görevli kişilere her ay kısa çalıştıkları miktar kadar ödeme yapılıyor. Haziran ayının ortalarına gelinmesiyle kısa çalışma ödeneğinin hazirandan sonra devam edip etmeyeceği merak konusu. Peki, Kısa çalışma ödeneği ne zaman bitecek?

Yeniakit Publisher
2021-06-18 20:52:00 -
Kısa çalışma ödeneği ne zaman bitecek?

Koronavirüs salgını sürecinde Kısa Çalışma Ödeneği son gelişmeleri milyonların gündeminde bulunuyor. İş verenlerin yükünü azaltmak için devlet tarafından verilmesi kararlaştırıldığı ödenek süresi 3 ay süreyle uzatılmıştı.

Kısa çalışma ödeneği ne zaman bitecek?

Kısa çalışma ödeneği kapsamında her ay belirli tarihlerde yapılan ödemelerde yeni bir uzatma kararı alınmazsa son ödemeler gerçekleştirilecek.

Geçtiğimiz aylarda birkaç kez uzatılan kısa çalışma ödeneği kapsamında devam eden işletmeler uygulamadan yararlanmıştı.

Daha önce alınan kararlar ile uzatılan kısa çalışma ödeneği 31 Haziran 2021 tarihi itibariyle sona erecek. Haziran ayı ödemelerini ağustos ayında alacak olan çalışanlar yeni bir uzatma kararı gelmezse ağustosta son kez ödeme almış olacaklar.

Kısa çalışma ödeneğinin uzatılıp uzatılmayacağı ile ilgili kararın ise önümüzdeki günlerde gerçekleşecek olan Kabine Toplantısı'nda verilmesi bekleniyor.

İki aylık periyotlar halinde uzatılan kısa çalışma ödeneğinin aşılama çalışmalarının artması ve kısıtlamalarda hafifletmeye gidilmesi nedeniyle uzatılmayacağı düşünülüyor. Olası uzatma kararı gelmesi durumunda bunun kısıtlamaların devam edeceği sektörleri kapsaması bekleniyor.

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