  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Kısa çalışma ödeneği ne zaman bitecek?
Ekonomi

Kısa çalışma ödeneği ne zaman bitecek?

Pandemi döneminde ekonomik olarak mağdur olanların kısa çalışma ödeneğinden faydalanması amaçlandı. Binlerce kısa çalışma ödeneğinden yararlanan vatandaş, KÇÖ'nün hesaplara yatırılacağı zamanı merak ediyor. Peki, son düzenleme ile kasım ayında son bulan kısa çalışma ödeneği ne zamana kadar uzatıldı?

Yeniakit Publisher
2020-11-18 21:56:00 -
Kısa çalışma ödeneği ne zaman bitecek?

Koronavirüs salgını nedeniyle Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ilan edilen kısa çalışma ödeneği ekim ücretleri 5 Kasım'da yatırılmıştı. 17 Kasım'da bitmesi beklenen işsizlik ödeneği düzenlemesini sayısız çalışan ve iş veren yakından takip ediyor. Kısa çalışma ödeneği (KÇÖ) ne zaman sona erecek?

Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı?

Kısa çalışma ödeneği süresi daha önce uzatılarak 31 Ekim'de son eriyordu. İş Kanunu'nun geçici 10. maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen sürelerde yapılan düzenlemeyle 17 Kasım 2020 tarihinden itibaren 2 ay daha uzatılma kararı alındı. Ekim ayı ödemeleri 5 Kasım'da hesaplara yatırıldı. Dolayısıyla kasım ayı KÇÖ'nin de aralık ayı başında yatırılması öngörülüyor. 

Daha önce yapılan değişiklikle de 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu'nun geçici 23. maddesinde belirtilen esaslar üzerine, 30 Haziran 2020 tarihine kadar kısa çalışma ödeneği başvurusunda bulunan iş yerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi, 30 Haziran 2020 tarihli 2915 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile uzatılan 2 aylık süreden sonra başlamak üzere 2 ay daha uzatılma kararı alındı.

Kısa çalışma ödeneği sorgulaması nasıl yapılır?

Kısa çalışma ödeneğinden faydalanan vatandaşlar, e-devlet sistemine girerek şifre ve T.C. kimlik numaraları ile girişlerini gerçekleştirerek KÇÖ sorgulama işlemini yapabilirler.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İlk kez yaptı... Mesaj mı veriyor? Halk tokadı yiyen Cem Yılmaz CHP'li belediyelere göz kırptı
Gündem

İlk kez yaptı... Mesaj mı veriyor? Halk tokadı yiyen Cem Yılmaz CHP'li belediyelere göz kırptı

Bugüne kadar sosyal medya hesabından tek bir beğeni yapmayan komedyen Cem Yılmaz, ilk kez CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun videosuna..
CHP’yi karıştıracak sözler: Gezi olayları...
Gündem

CHP’yi karıştıracak sözler: Gezi olayları...

Hatay'ın CHP'li Belediye Başkanı Lütfü Savaş, CHP'yi karıştıracak ifadeler kullandı. Savaş, Gezi isyanının bir kumpas ve dış mihrak operasyo..
Libya için mi hareketleniyorlar? Mısır’dan Rusya’ya çağrı
Dünya

Libya için mi hareketleniyorlar? Mısır’dan Rusya’ya çağrı

Türkiye'nin askeri varlığıyla Libya'da dengeleri değiştirmesi sonrası hareketlenen ve bir türlü kendi içindeki çatışmaları bastıramayan Mısı..
Satılık 2010 model Citröen Nemo
Satılık 2010 model Citröen Nemo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay