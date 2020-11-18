Kısa çalışma ödeneği ne zaman bitecek?

Koronavirüs salgını nedeniyle Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ilan edilen kısa çalışma ödeneği ekim ücretleri 5 Kasım'da yatırılmıştı. 17 Kasım'da bitmesi beklenen işsizlik ödeneği düzenlemesini sayısız çalışan ve iş veren yakından takip ediyor. Kısa çalışma ödeneği (KÇÖ) ne zaman sona erecek?

Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı?

Kısa çalışma ödeneği süresi daha önce uzatılarak 31 Ekim'de son eriyordu. İş Kanunu'nun geçici 10. maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen sürelerde yapılan düzenlemeyle 17 Kasım 2020 tarihinden itibaren 2 ay daha uzatılma kararı alındı. Ekim ayı ödemeleri 5 Kasım'da hesaplara yatırıldı. Dolayısıyla kasım ayı KÇÖ'nin de aralık ayı başında yatırılması öngörülüyor.

Daha önce yapılan değişiklikle de 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu'nun geçici 23. maddesinde belirtilen esaslar üzerine, 30 Haziran 2020 tarihine kadar kısa çalışma ödeneği başvurusunda bulunan iş yerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi, 30 Haziran 2020 tarihli 2915 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile uzatılan 2 aylık süreden sonra başlamak üzere 2 ay daha uzatılma kararı alındı.

Kısa çalışma ödeneği sorgulaması nasıl yapılır?

Kısa çalışma ödeneğinden faydalanan vatandaşlar, e-devlet sistemine girerek şifre ve T.C. kimlik numaraları ile girişlerini gerçekleştirerek KÇÖ sorgulama işlemini yapabilirler.