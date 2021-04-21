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Ekonomi Kısa çalışma ödeneği kaç ay uzatıldı?
Ekonomi

Kısa çalışma ödeneği kaç ay uzatıldı?

Kısa çalışma ödeneği ne zaman biter? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kısa çalışma ödeneğine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Peki, kısa çalışma ödeneceği ne zamana uzatıldı?

Yeniakit Publisher
2021-04-21 16:44:00 -
Kısa çalışma ödeneği kaç ay uzatıldı?

Koronavirüs salgınında artan vakalar sebebiyle kısmi kapanma süreci başladı. Bu sebeple pek çok işletme kapalı. Vatandaşlar bu sebeple ısa çalışma ödeneğinin uzatılıp uzatılmayacağını merak ediyordu. Konu hakkında beklenen açıklama geldi.

Kısa çalışma ödeneği kaç ay uzatıldı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tüm sektörler için geçerli olmak üzere nisan, mayıs ve haziranı kapsayacak şekilde kısa çalışma ödeneği uygulamasına devam etme kararı aldıklarını bildirdi.

Erdoğan, Turizm Haftası dolayısıyla turizm sektörü temsilcilerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Toplantıya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, milletin evinde turizm sektörünün temsilcileriyle verimli bir istişare toplantısı gerçekleştirdiklerini belirtti.

Toplantıda, turizm sektörünün sorunlarını, beklentilerini gözden geçirdiklerini, sektörel kazanımları nasıl daha ileri götürebileceklerini ele aldıklarını aktaran Erdoğan, şunları kaydetti:

"Toplantımız esnasında sektör temsilcilerimizin talepleri doğrultusunda tüm sektörler için geçerli olmak üzere nisan, mayıs ve haziran aylarını kapsayacak şekilde kısa çalışma ödeneği uygulamasına devam edilme kararı aldık. Ayrıca turizm sektöründe mayıs sonu sona eren KDV indirimlerinin haziran sonuna kadar devam etmesinin de yararlı olacağını değerlendirdik ve bu konuda karar aldık."

 

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