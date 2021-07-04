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Ekonomi Kısa çalışma ödeneği Haziran ödemeleri ne zaman? İşsizlik ödeneği yattı mı?
Ekonomi

Kısa çalışma ödeneği Haziran ödemeleri ne zaman? İşsizlik ödeneği yattı mı?

Kısa çalışma ödeneği ve işsizlik parası alanlar haziran ayı kısa çalışma ve işsizlik ödemelerinin ne zaman hesaplara yatırılacağını merak ediyordu. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin’den haziran ayı kısa çalışma ödeneği ve işsizlik ödemelerine ilişkin açıklama geldi.

Yeniakit Publisher
2021-07-04 15:45:00 - 2021-07-04 15:47:47
Kısa çalışma ödeneği Haziran ödemeleri ne zaman? İşsizlik ödeneği yattı mı?

Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, "Haziran ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerini 5 Temmuz'da hesaplara yatırıyoruz" dedi. Kısa çalışma ödeneği 30 Haziran'da sona ermişti. 

Günlük ortalama brüt kazancının yüzde 60’ı olarak hesaplanan kısa çalışma ödeneği tutarı aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde 150’sini geçemiyor. Ocak ayındaki zamla kısa çalışma ödeneği asgari ücretli için 2 bin 530 TL’ye çıkarken kısa çalışma ödeneğinin tavan tutarı ise 5.325 TL olmuştu.

 

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