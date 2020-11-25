KSÖ ne zaman yatar? | Koronavirüs salgınında vatandaşların ekonomik güçlük yaşamaması devlet pek çok imkan sağladı. Söz konusu yardımlardan biri de kısa çalışma ödeneği. 3 ay için uygulamaya giren kısa çalışma ödeneği salgın sebebiyle üç kez uzatıldı. Vatandaşlar internette sık sık ‘Kısa çalışma ödeneği ne zaman son?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, kısa çalışma ödeneği ne zamana kadar sürecek?

Kısa çalışma ödeneği hangi gün yatacak? Aralık ayı kısa çalışma ödeneği ödeneceği tarih

17 Ekim 2020’de sona ermesi gereken kısa çalışma ödeneği 2 ay daha uzatıldı. Resmi Gazete’de yayınlanan karara göre Kısa çalışma ödeneği 31 Aralık 2020’de sona erecek. Ayrıca Cumhurbaşkanı, kısa çalışma ödeneği uygulamasının süresini 30 Haziran 2021'e kadar uzatma yetkisine sahip olacak.

Kısa çalışma ödeneği nedir?

Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı aşmamak üzere sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulama.