Kış yolculuklarında hayat kurtaran 10 kural

Yeniakit Ankara

Emniyet Genel Müdürlüğü, Trafik Daire Başkanlığı yoğun kış şartlarında, araç kullanacak vatandaşları bilgilendirmek amacıyla, “Hayat kurtaran 10 kuralı” açıkladı.

Ülkemizi etkisi altına alan yoğun kar yağışı nedeniyle bilgilendirme çalışmalarına hız veren Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Daire Başkanlığı kış şartlarında araç kullanacak vatandaşların alması gereken 10 kuralı hatırlatarak, “Emniyet kemerinizi mutlaka takın. Hız yapmayın! Yüksek hızın görüş mesafesini daralttığını unutmayın. Araçlarınızın kış bakımını yaptırın, uygun lastik kullanın. Şehirlerarası ticari yük ve yolcu taşıyan araçlarda kış lastiği kullanımı zorunluluğuna uyun. Aracınızda mutlaka patinaj zinciri, çeki halatı, takoz, fener, ilk yardım çantası ve ara kablo bulundurun. Aracınızın sileceklerini, silecek suyunu ve antifrizini kontrol edin. Islak, buzlu ve karlı yolda takip mesafesini artırın. Otoyollarda normal fren mesafesinin 10 katını bırakın. Karlı ve buzlu yolda anı ve sert fren yapmayın, aniden hızlanmayın. Karlı havalarda yakıt deponuzu dolu tutun; aracınızda yiyecek, su ve battaniye bulundurun. Lastik havalarını düşürmeyin. Farlarınızın çalıştığından emin olun ve karşıdan gelen sürücüleri rahatsız etmeyecek şekilde kullanın. Kötü hava ve yol koşullarında toplu taşıma araçlarını tercih edin. Yolculuk öncesinde plan yapın ve hedefinize varmak için yeterli zaman bırakın.” uyarısında bulundu.