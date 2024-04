Kış uykusundan uyandı dronu selamladı

Gümüşhane’de doğa fotoğrafçısı Muhammet Tutar tarafından kayda alınan görüntülerde, kış uykusundan uyanmış bir ayının dronu görünce adeta selam vermesi izleyenleri gülümsetti. Tutar ayrıca yaban keçilerini de sürü halinde kayda almayı başardı.

Gümüşhane’de doğa fotoğrafçılığı yapan ve bölgenin yaban hayatını an be an gözlemleyen Muhammet Tutar tarafından merkeze bağlı Düğünyazı Köyü’nde kayda alınan görüntülerde, kış uykusundan uyanan ve dağlarda yiyecek aradığı tahmin edilen bir ayı üstünde uçan dronu görünce iki ayağı üzerine kalkarak drona adeta selam verdi. Üstünde uçan dron nedeniyle kafası karışan ve ne yapacağını bilemeyen ayının dronu selamlaması izleyenleri gülümsetti.

Öte yandan, Tutar tarafından, Gümüşhane’de dağların süsü olarak adlandırılan yaban keçileri de sürü halinde görüntülendi.