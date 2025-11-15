Helal olsun CHP’li vatandaşa Hala böyleleri de var! Sokak Röportajında İmamoğlu İddianamelerine Çarpıcı Yorum

Yolsuzluk İddianamesi Hakkında: "Kendim Bir CHP'li Olarak..."

Muhabirin, Ekrem İmamoğlu hakkında hazırlanan ve kamuoyunda tartışılan yolsuzluk iddianamesi hakkındaki değerlendirmesini sorması üzerine vatandaş, iddiaları "yerinde bulduğunu" belirtti.

Vatandaş, röportajda şu ifadeleri kullandı:

"Ben her şeyi yerinde buluyorum. Kendim bir CHP’li olarak, bir de onu da söyleyeyim yani. Demiyorum çok iyi bir CHP’liyim. Ben bu kadar hırsızlık beklemiyordum."

İstanbul Senin Uygulaması ve Veri Sızıntısı İddiaları

Röportajın ikinci kısmında ise muhabir, "İstanbul Senin" uygulaması üzerinden İstanbulluların kişisel verilerinin sızdırıldığı yönündeki iddiaları gündeme getirdi ve vatandaşın bu konudaki düşüncelerini sordu.

Veri sızıntısı iddialarını parayla ilişkilendiren vatandaş, şunları söyledi:

"İşin ucunda para varsa çok normal olur. Hani parayla yapılanmış, para karşılığı..."

Röportaj, vatandaşın bu son yorumuyla sona erdi.