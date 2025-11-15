  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Afrika’da Türk savunma sanayisine yoğun ilgi! Sahada yapılan testler dikkat çekti!

Rusya ile Türkiye arasında yeni rezervasyon: Ruslar tercihini yaptı! Bakın Ersoy, 50 milyar dolara yükseldi

İBB şirketlerinde tablo vahim! BELTUR ve İSFALT için peş peşe alarm zilleri çalıyor!

Rusya oyunbozanlık yaptı! Türkiye durdurdu

Yaşı 90 ama yalanları bitmemiş! Alev Coşkun’un motorunu yakacak sorular

11 ilde bungalov dolandırıcılığı operasyonu: Çok Sayıda gözaltı var! Hesaplarda 35 milyon liralık hareketlilik tespit edildi

Sıcak saatler! Askeri uçak düştü

AK Parti’li başkandan Mansur Yavaş’a olay gönderme: Bazıları yapay zekaya sorarken biz 60 km yeni yolla trafiği rahatlattık!

TÜİK’E Avrupa’da ödül üstüne ödül: CHP’lilerin itibarsızlaştırma algısı ellerinde patladı

Erdoğan’ın Gazze hamlesi ile İsrail köşeye sıkıştı. ‘Kendimizi Türk Boğazı’nda bulabiliriz'
Gündem Helal olsun CHP’li vatandaşa Hala böyleleri de var! Sokak Röportajında İmamoğlu İddianamelerine Çarpıcı Yorum
Helal olsun CHP’li vatandaşa Hala böyleleri de var! Sokak Röportajında İmamoğlu İddianamelerine Çarpıcı Yorum

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:

"Mesele Haber" adlı platformun gerçekleştirdiği sokak röportajında, bir vatandaşın İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki yolsuzluk ve veri sızdırma iddialarına dair yaptığı yorumlar dikkat çekti. Kendisinin CHP'li olduğunu belirten vatandaş, özellikle yolsuzluk iddiaları karşısındaki hayal kırıklığını dile getirdi.

Yolsuzluk İddianamesi Hakkında: "Kendim Bir CHP'li Olarak..."

Muhabirin, Ekrem İmamoğlu hakkında hazırlanan ve kamuoyunda tartışılan yolsuzluk iddianamesi hakkındaki değerlendirmesini sorması üzerine vatandaş, iddiaları "yerinde bulduğunu" belirtti.

Vatandaş, röportajda şu ifadeleri kullandı:

"Ben her şeyi yerinde buluyorum. Kendim bir CHP’li olarak, bir de onu da söyleyeyim yani. Demiyorum çok iyi bir CHP’liyim. Ben bu kadar hırsızlık beklemiyordum."

İstanbul Senin Uygulaması ve Veri Sızıntısı İddiaları

Röportajın ikinci kısmında ise muhabir, "İstanbul Senin" uygulaması üzerinden İstanbulluların kişisel verilerinin sızdırıldığı yönündeki iddiaları gündeme getirdi ve vatandaşın bu konudaki düşüncelerini sordu.

Veri sızıntısı iddialarını parayla ilişkilendiren vatandaş, şunları söyledi:

"İşin ucunda para varsa çok normal olur. Hani parayla yapılanmış, para karşılığı..."

Röportaj, vatandaşın bu son yorumuyla sona erdi.

Sosyal medyaya damga vuran röportaj! Atatürk'ün sözü yok Mocha, Americano var

Sokak Röportajında Şok İfşa: Ekonomiyi kötüleyen adam kumarbaz çıktı

İddianame boş diyenler: İki fotoğraf arasındaki 7 farkı bul! Ekrem’in bir yolsuzluğu daha belgelendi

Astsubayı tekme tokat dövenlerden şaşkına çeviren özür videosu! Sedat Peker detayı tam bomba
Astsubayı tekme tokat dövenlerden şaşkına çeviren özür videosu! Sedat Peker detayı tam bomba

Kayseri’de bir astsubayın darbedilmesiyle gündeme gelen iki kişi, olaydan aylar sonra dikkat çeken bir özür videosu yayınladı. Şahısların he..
20 şirkete kayyım atandı
20 şirkete kayyım atandı

'Investco Holding' soruşturmasında 20 şirkete kayyım atandı
Erdoğan’ın Gazze hamlesi ile İsrail köşeye sıkıştı. ‘Kendimizi Türk Boğazı’nda bulabiliriz'
Erdoğan’ın Gazze hamlesi ile İsrail köşeye sıkıştı. ‘Kendimizi Türk Boğazı’nda bulabiliriz'

İsrailli uzman Kobi Michael, Türkiye'nin Gazze hamlesinin İsrail'i köşeye sıkıştıracağını ifade ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2 hedefi ol..
