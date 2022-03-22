Kış uykusundan uyanan bozayılar yerleşim yerine indi
Kış uykusundan uyanan ve karla kaplı arazide yiyecek bulamayan bozayılar, Sarıkamış ilçe merkezinde yiyecek aradı.
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kar ve soğuk hava nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken bozayılar yerleşim yerine indi.
Kış uykusundan uyanan ve karla kaplı arazide yiyecek bulamayan bozayılar, ilçe merkezinde yiyecek aradı.
İnönü ve Gündüz Tepe mahallelerindeki çöp konteynerlerinde karnını doyuran bozayılar, daha sonra ormanlık alana giderek gözden kayboldu.