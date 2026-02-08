İstanbul için korkutan uyarı! Sarsıntı 7 şiddetini bulabilir: Uzman isim o ilçeyi işaret ederek "tehlike büyük" dedi

Bazı bölgelerinde meydana gelen ve İstanbul’da da hissedilen depremler sonrası, kamuoyunda sıkça dile getirilen “büyük İstanbul depremi” senaryolarına yenileri ekleniyor.

Deprem bilimci Prof. Dr. Osman Bektaş, Marmara Denizi’ne ilişkin değerlendirmelerinde bu kez senaryonun daha belirgin hale gelmeye başladığını vurguladı.

Daha önce Marmara’da beklenen deprem konusunda çok sayıda uyarıda bulunan Bektaş, son açıklamasında İstanbul’u ilgilendiren risklerin daha net okunabildiğini ifade etti. Orta Marmara’daki fay yapısına dikkat çeken Bektaş, olası bir kırılmanın yaratabileceği sonuçlara işaret etti.

'TEHLİKE BÜYÜK'

Orta Marmara bölgesinde yer alan ince kabuğun sığ depremlerle kırılabileceğini belirten Bektaş, “Çınarcık Çukuru’nun termal bariyeri, kırılmayı durdurma potansiyeline sahip. Depremin büyüklüğü M6,2 -M6,4 seviyesinde kalsa dahi tehlike büyük” sözleriyle uyarıda bulundu.

'ŞİDDETİ 7’YE ÇIKARABİLİR'

Avcılar hattına özel bir parantez açan Bektaş, bölgedeki zemin yapısının tehlikeyi artırabileceğini belirtti. “Sismik dalgaların şiddetini M7 seviyesine çıkarabilir” diyen Bektaş, özellikle zemin büyütmesi ve basen etkisinin göz ardı edilmemesi gerektiğini söyledi.

AVCILAR HATTI İÇİN KRİTİK VURGU

Sosyal medya hesabından bir harita paylaşan Prof. Dr. Osman Bektaş, değerlendirmesinin tamamında şu ifadelere yer verdi:

"Beklenen İstanbul depremi için senaryo netleşiyor. Orta Marmara Sırtı'ndaki ince ve kırılgan kabuk, sığ bir depremsellikle kırılabilir. Ancak doğudaki Çınarcık Çukuru’nun termal bariyeri, kırılmayı durdurma potansiyeline sahip; tıpkı 2025 Silivri depreminin Kumburgaz Çukurunda durması gibi. Depremin büyüklüğü M6,2 - M6,4 seviyesinde kalsa dahi tehlike büyük. Özellikle Avcılar hattındaki "basen etkisi" ve zemin büyütmesi, sismik dalgaların şiddetini M7 seviyesine çıkarabilir. Unutmayalım; sarsıntı büyüklüğü değil, zeminin buna verdiği tepki yıkar."