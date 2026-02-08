  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Gündem
6
Yeniakit Publisher
İSKİ'nin verileri açıklandı: İstanbul barajlarında ne kadar su kaldı?
Alper Kaya Giriş Tarihi:

İSKİ'nin verileri açıklandı: İstanbul barajlarında ne kadar su kaldı?

İstanbul'da son günlerde yaşana yağışların ardından, barajların doluluk oranı merak konusu oldu...

#1
Foto - İSKİ'nin verileri açıklandı: İstanbul barajlarında ne kadar su kaldı?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 7 Aralık'ta yüzde 17,12 seviyelerine kadar düşen barajlardaki doluluk oranı yüzde 35 seviyesine kadar yükseldi.

#2
Foto - İSKİ'nin verileri açıklandı: İstanbul barajlarında ne kadar su kaldı?

Ancak İSKİ verilerine bakıldığında 2025'in aynı döneminde barajların doluluk oranı yüzde 50'nin üzerindeydi.

#3
Foto - İSKİ'nin verileri açıklandı: İstanbul barajlarında ne kadar su kaldı?

Son on yılın İSKİ istatistikleri incelendiğinde birkaç istisna hariç 2026 en kötü yıllardan biri olarak görülüyor.

#4
Foto - İSKİ'nin verileri açıklandı: İstanbul barajlarında ne kadar su kaldı?

7 Şubat'taki baraj doluluk oranları 2016'da yüzde 84,21, 2017'de yüzde 85,58, 2018'de yüzde 75,38, 2019'da yüzde 89,74, 2020'de yüzde 59,2, 2021'de yüzde 45,55, 2022'de yüzde 66,91, 2023'te yüzde 31,14, 2024'te yüzde 75,85, 2025'te yüzde 53,27 ve 2026'da yüzde 34,71 olarak kaydedildi.

#5
Foto - İSKİ'nin verileri açıklandı: İstanbul barajlarında ne kadar su kaldı?

Uzmanlar önümüzdeki aylarda beklenen yağışlar gelse dahi suyun dikkatli kullanılması konusunda uyardı.

