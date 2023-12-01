Kış lastiği olmayan ticari taksi sürücüsüne cezai işlem uygulandı

Türkiye genelinde 1 Aralık tarihinden itibaren zorunlu kış lastiği uygulamasının başlamasıyla, Edirne’de de polis ekipleri harekete geçti. Araçları tek tek durdurarak denetim yapan polis ekipleri, sürücüleri kış lastiğinin önemi hakkında bilgilendirdi. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, araçların lastik diş derinliklerini aparatla ölçtü. Ekipler, aracında kış lastiği bulunan sürücülere teşekkür ederken, lastik değişimi yaptırmayanlara ise cezai işlem uygulandı.

Şoförler uygulamadan memnun olduklarını herkesin mevsime göre araçlarını donatmasının trafik güvenliği açısından önemine değindi.

Araçların lastik derinliklerinin 4 milimetre olması gerektiğini belirten Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi Şehir içi Denetlemeden sorumlu Grup Amiri Baş Polis Mesut Arslan, 1 Aralık itibariyle kış lastiği uygulamalarına başladıklarını ve 1 Nisan tarihine kadar belli aralıklarla devam edeceklerini aktardı.

Lastik ölçme kumpasında gösterildiği üzere kanuni sınırın 1,6 milimetre olması gerektiğini aktaran Arslan, 3 milimetre olan yaz lastiği, 4 milimetre olan ise kış lastiği olarak belirlendiğini söyledi.

Kamyon, otobüs, ticari taksiler üzerinde zorunlu tutulsa uygulama esnasında vatandaşlara kendi araçlarına da kış lastiği taktırmaları yönünde tavsiyelerde bulunduklarını belirten Arslan, kış lastiğinin önemine dikkat çekti.

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40 aracın kontrol edildiği denetimlerde 1 ticari taksiye 2 bin 568 Türk lirası cezai işlem uygulandı.

Yapılan denetimlerde genel olarak kış lastiği takıldığı ve lastik derinliğinin 4 milimetre üzerinde olduğu görüldü.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tebliğine göre 1 Aralık-1 Nisan arasında tüm ticari araçlarda kış lastiği kullanımı zorunluluğu bulunuyor.