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Ekonomi Kış lastiği ne zaman takılacak?
Ekonomi

Kış lastiği ne zaman takılacak?

Yük ve yolcu taşımacılığı yapanlar dışındaki hususi araçlar için uygulama zorunlu değil ancak can ve mal güvenliğiyle sorunsuz seyahat için kış şartlarında tüm araçlarda kış lastiği kullanılması gerekiyor. Peki, Kış lastiği ne zaman takılacak?

Yeniakit Publisher
2020-11-30 17:51:00 -
Kış lastiği ne zaman takılacak?

Araçların denetimi, Bakanlığın yetkilendirdiği personelin yanı sıra Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Ticaret Bakanlığının sınır kapılarındaki birimleri ve belediyelerin denetim birimlerince yapılıyor.

Kış lastiği ne zaman takılacak?

Kış lastikleri 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda yol güvenliği sağlıyor. Bu kapsamda kış lastiği takma zorunluluğu, 1 Aralık'ta başlayacak ve 1 Nisan 2021'e kadar devam edecek.

Kurala uymayan araçların sürücülerine 776 lira ceza kesilecek. Kış lastiği takmama cezası, Hazine ve Maliye Bakanlığınca yüzde 9,11 olarak açıklanan yeniden değerleme oranı çerçevesinde 1 Ocak 2021 itibarıyla güncellenecek.

Kış lastiği fiyatları
Kış lastiği fiyatları

Ekonomi

Kış lastiği fiyatları

 

 

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