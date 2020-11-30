Kış lastiği ne zaman alınır?

Resmi olarak 1 Aralık'tan itibaren tüm Türkiye'de zorunlu olan kış lastiği kullanımı uygulamasını, yasal prosedür ve zorunluluları beklemeden, kendimizin, sevdiklerimizin ve trafiğin diğer unsurlarının güvenliği için bugünlerde yaptırmak için tam sırası.

Lastiğin kalitesine zarar verecek sıcaklar geçti, dört mevsim ya da yazlık lastiklere göre daha pahalı olan kış lastiklerinin ekstra yıpranmasına sebep olacak “gereksiz erken dönem” yol koşulları da sonlandı.

Aralık başında ticari araçların yasal zorunlulukları nedeniyle, genelde Aralık ortası Ocak başında da mevsim koşulları sebebiyle lastikçilerde talep yoğunlaşır ve servis hizmeti alabilmek dahi günler sürebilir. Bu yoğunluğa tam denk gelmeden, hem de stoklar bol ve seçenekler alternatifli iken hizmet almak çok kolay.

Cezası ne kadar?

Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için, kış lastiğini takma zorunluluğu, bu gece itibariyle uygulamaya girecek. Uygulamanın başlaması ile kışlık lastiklerini takmayan sürücülere ise, 776 TL para cezası uygulanacak. Kış aylarında araçların yol tutuşunu ve güvenliğini sağlayan kış lastiklerindeki zorunluluk, 1 Nisan 2021 tarihine kadar devam edecek.