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Kış için derin dondurucuya konulan yiyecekler ve tarifleri

Yazın güzel renk ve vitaminlerini kışa aktarmak için yapılan hazırlıklara göz atmaya ne dersiniz? Her birinden birer parça yaparak bütün kışı besin değeri yüksek ve sağlıklı yiyeceklerle geçirmeniz mümkün. Kış için derin dondurucuya konulan yiyecekler nelerdir? Hangi sebze derin dondurucuya nasıl konur? İşte detaylar...

18 Eylül 2019 Çarşamba 15:58
Kış için derin dondurucuya konulan yiyecekler ve tarifleri

Yazın güzel renk ve vitaminlerini kışa aktarmak için yapılan hazırlıklara göz atmaya ne dersiniz? Her birinden birer parça yaparak bütün kışı besin değeri yüksek ve sağlıklı yiyeceklerle geçirmeniz mümkün. Kış için derin dondurucuya konulan yiyecekler nelerdir? Hangi sebze derin dondurucuya nasıl konur? İşte detaylar...

Yazın en güzel renkleri meyve ve sebzelerde bulunuyor. Kışın bu kadar renkli yiyecek olmadığı ve yemek yapma telaşını en aza indirmek için harika önerilerimiz var.

Rengarenk meyveleri derin dondurucuya koymanın birçok alternatifi mevcut.

  • Eğer meyveler küçükse -çilek ve böğürtlen gibi- önce bir tepsiyeye yayıp derin dondurucuya koyarak dondurun. Ardından buzdolabı poşetinin içerisine yerleştirip, hava almayacak şekilde paketleyerek dizebilirsiniz. Büyük meyveleri dilimleyerek dondurmanızda fayda var.

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  • Dilerseniz meyvelerin suyunu sıkabilir, ya da komposto yaparak derin dondurucuda saklayabilirsiniz. Saklamak içinse, pet şişeler ya da kalıpları tercih edebilirsiniz. Sadece plastik olmasına özen gösterin. Kompostoyu da yukarıdaki tarifte olduğu gibi sadece kaynatmanız yeterli olacaktır.

Yaz ile bağdaştıramasak da yapımı yazın daha kolay olan mantıyı da yaparak, dondurucuda saklayabilirsiniz. Yapışmayacağınızdan emin olduğunuz bir şekilde dizerek birkaç saat boyunca mantıları dondurun. Ardından poşetleyip dondurucuya yerleştirin. Dilerseniz fırınlayarak da yapabilirsiniz.

Dondurucuda mantı saklama önerisi | Mantı tarifi

Bu listeye kırmızı biberleri de eklemeden olmazdı. Dilerseniz konserve dilerseniz de poşetlerde saklayabileceğiniz bir alternatif tarifini aşağıda bulabilirsiniz. Klasik bir stilde saklamak istiyorum diyorsanız da, közleme ya da haşlama yaparak buzdolabı poşetlerine koymanız yeterli olacaktır.

Kırmızı yağlı biber turşusu nasıl yapılır?

Sebzeleri saklamak isterseniz de en başta sanırım maydanoz, dereotu ve fesleğen gelecektir. Bunları dilerseniz birlikte, dilerseniz de ayrı ayrı keserek kalıplara doldurun. Üzerine sıvıyağ ve su ekleyerek dondurduğunuz bu sebzeleri buzdolabı poşetine koyarak, istediğinizde çıkararak kullanabilirsiniz. Sadece dilimleyerek dondurmak da başka bir seçenek!

Tuzlu suda, alacalı soyduğunuz patlıcanları bekletip, bir miktar zeytinyağı ile fırında kızarttıktan sonra, buzdolabında dondurun. Ardından donan patlıcanları paketleyerek karnıyarık yaparken, yemeklerde ya da salatalarda kullanabilirsiniz.

Kışın en güzel yanı da sıcacık tarhana içmek olsa gerek. Kuru tarhana tarifi isteyenler aşağıdan bakabilirler. Fakat tarhanayı buzdolabında saklamak isteyenler ise, mayasız tarhana yaparak yaş halde dondurmaları gerekecek.

Emeğinizi karşılıksız bırakmayacak lezzet: Tarhana yapımı ve çorbası tarifi

Taze fasulyeyi 10 dakika kaynattıktan sonra buzdolabı poşetlerinde saklayabilirsiniz. Domatesli yapmak isterseniz de bir miktar pişirilmiş domatesi içerisine ekleyip, poşetlemeniz gerekecek. Bu sayede poşeti açtığınızda doğal domatesli bir fasulye elde etmiş olacaksınız. 

Kışa hazırlık önerileri!

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Haber Tarihi: 18 Eylül 2019 Çarşamba 15:58
  1. Kış için derin dondurucuya konulan yiyecekler ve tarifleri
  2. hangi sebze derin dondurucuya nasıl konur
  3. derin dondurucuda saklanan yiyecekler
  4. yaz icin derin dondurucuya ne konur
  5. derin dondurucuya neler konmaz
  6. derin dondurucuya neler koyuyorsunuz
  7. dondurucuya konulan pişmiş yemekler
  8. pişmiş kuru fasulye yemeği buzlukta saklanır mı
  9. buzluğa konulan pratik yemekler
  10. kış icçn derin dondurucuya ne konur
  11. kışlık dondurucuya neler koyabilirim
  12. yaz için dondurucuya neler konulur
  13. dondurulabilen yemekler
  14. pratik buzluk yemekleri
  15. buzlukta saklanan yemekler
  16. derin dondurucuya neler konur

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