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Kadın - Aile Kış çorbaları
Kadın - Aile

Kış çorbaları

Hem lezzetli hem sağlıklı kış çorbaları...

Yeniakit Publisher
2021-12-12 19:16:00 - 2021-12-12 19:33:35
Kış çorbaları

Kış aylarında çorba içmek, vücudun ısısını arttırır ve üşümeyi azaltır. Isınmanın yanı sıra vücudun serotonin seviyesini arttırır ve mutluluk verir. Yemek öncesinde içilen bir porsiyon çorba, vücudun ihtiyaç duyduğu sıvı miktarını dengeler. Kış mevsimi boyunca antibiyotik niyetine içilecek kış çorbaları listesi...

Hem lezzetli hem sağlıklı kış çorbaları

Zerdeçallı tavuk suyu çorbası

Malzemeler

  • 400 gram tavuk göğsü
  • 1 su bardağı yoğurt
  • 1 yemek kaşığı limon suyu
  • 2 su bardağı tavuk suyu
  • 3 su bardağı su
  • 1-2 yemek kaşığı un
  • Arzuya göre yumurta sarısı
  • 1 çay kaşığı silme zerdeçal
  • Bir tutam maydanoz
  • Tuz
  • Kimyon

Yapılışı

Tavuk etini haşlayın. Ayrı bir tencerede, 3 su bardağı su ile tavuk suyunu katın. Üzerine haşladığımız tavuk etleri didikleyip, katın ve karıştırarak bir taşım kaynatın. Geniş bir kaseye yoğurt ve un katıp, karıştırın. Üzerine limon suyu ve arzuya göre yumurta sarısını katıp, karıştırın. Çorbamızdan 2-3 kepçe ekleyip, karıştırarak çorbamıza yavaşça ekleyip karıştırın.Baharatlarını ve maydanozu katıp, pişirin. Sıcak servis edin.

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