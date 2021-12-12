Kış çorbaları
Hem lezzetli hem sağlıklı kış çorbaları...
Kış aylarında çorba içmek, vücudun ısısını arttırır ve üşümeyi azaltır. Isınmanın yanı sıra vücudun serotonin seviyesini arttırır ve mutluluk verir. Yemek öncesinde içilen bir porsiyon çorba, vücudun ihtiyaç duyduğu sıvı miktarını dengeler. Kış mevsimi boyunca antibiyotik niyetine içilecek kış çorbaları listesi...
Hem lezzetli hem sağlıklı kış çorbaları
Zerdeçallı tavuk suyu çorbası
Malzemeler
- 400 gram tavuk göğsü
- 1 su bardağı yoğurt
- 1 yemek kaşığı limon suyu
- 2 su bardağı tavuk suyu
- 3 su bardağı su
- 1-2 yemek kaşığı un
- Arzuya göre yumurta sarısı
- 1 çay kaşığı silme zerdeçal
- Bir tutam maydanoz
- Tuz
- Kimyon
Yapılışı
Tavuk etini haşlayın. Ayrı bir tencerede, 3 su bardağı su ile tavuk suyunu katın. Üzerine haşladığımız tavuk etleri didikleyip, katın ve karıştırarak bir taşım kaynatın. Geniş bir kaseye yoğurt ve un katıp, karıştırın. Üzerine limon suyu ve arzuya göre yumurta sarısını katıp, karıştırın. Çorbamızdan 2-3 kepçe ekleyip, karıştırarak çorbamıza yavaşça ekleyip karıştırın.Baharatlarını ve maydanozu katıp, pişirin. Sıcak servis edin.
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