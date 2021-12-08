'Bugün ne pişirsem' - Fasulye çorbası

Bu tarifle kolaylıkla lezzetli Fasulye çorbası yapabileceksiniz. Şimdiden afiyet olsun.

Taze Fasulye Çorbası Tarifi

Malzemeler

300 gr taze fasulye

150 gr kıyma

1 adet soğan

2 adet küçük domates

2 yemek kaşığı un

3 yemek kaşığı yoğurt

1 yumurta

Tuz

Sıvı yağ

Yapılışı

Taze fasulyeyi ayıklayıp, minik minik doğrayalım. Soğanları yemeklik doğrayalım. Tencereye sıvı yağ alıp soğanları kavuralım. Ardından kıymayı katıp, rengi dönene kadar kavuralım. Kıyma kavrulduktan sonra fasulyeleri de ekleyip, 4-5 dakika kavuralım. Üzerine küp küp doğranmış domatesleri ilave edip, sönene kadar birkaç kez döndürelim. Sonra suyunu ekleyelim ve fasulyeler haşlanana kadar kaynatalım. Bir kap içerisinde un, yumurta ve yoğurdu iyice çırpalım. Kaynayan çorbanın suyundan azar azar yoğurtlu karışıma ekleyip hızlıca karıştıralım. Yeteri kadar ılıklaştığında, yoğurtlu karışımı çorbaya ilave edelim ve ilave ederken, sürekli karıştıralım. Tuzunu katalım ve 5-10 dakika kadar da bu şekilde kaynatalım. Afiyet olsun.