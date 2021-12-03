Kemik suyu çorbası tarifi, nasıl yapılır? Kolay tarif

Kemik suyu çorbası çok faydalıdır ve hem cildi gençleştiriyor hem soğuk algınlığından koruyor. Peki, kemik suyu çorbası nasıl yapılır?

Kemik Suyu Çorbası Tarifi İçin Malzemeler

4 - 5 adet dana ya da kuzu kemik

8 su bardağı içme suyu

Terbiyesi için;

1 adet yumurta

1 adet limon

1 buçuk yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı yoğurt

Sosu için;

Tereyağı

Nane

Kemik Suyu Çorbası Nasıl Yapılır?

Kemik suyu çorbası yapılışı zahmetsiz ve kolaydır. Lokantalarda içtiğiniz kemik suyu çorbasını evinizde de rahatlıkla yapabilir ve afiyetle yiyebilirsiniz. Malzemelerinin basit olmasının yanı sıra yapımı da oldukça kolay olan bu lezzetli çorbanın yapımı için öncelikle; biraz etli olan kemikleri güzelce yıkadıktan sonra düdüklü tencereye yerleştiriniz. Kemikleri normal bir tencerede de kaynatabilirsiniz ama bu kaynama süresinin uzamasına sebep olabilir. Ardından üzerine isterseniz göz kararı ya da 8 su bardağı su ekleyiniz. Tencerenin kapağını kapattıktan sonra kapağın üzerinde bulunan düdüğü havaya kaldırıp kaynamasını bekleyiniz. Düdüklü tencere kaynadıktan sonra havaya kaldırdığınız düdüğü indirin. Bu şekilde altı kısık ve orta ateşte 40-45 dakika aralığında pişirmeye bırakınız. Kemikler pişme aşamasındayken bir tarafta derin bir kasenin içerisine 2 yemek kaşığı yoğurdu, limon suyunu ve 1 buçuk yemek kaşığı unu ekleyerek güzelce çırpınız. Pütürlü hal gittikten sonra pişen kemik suyundan 1 yada 2 kaşık ilave ederek iyice ılıştırın. Kemikleri tencereden aldıktan sonra kemik suyunu normal tencereye geçirerek, hazırladığınız terbiyeyi yavaş yavaş tencereye boşaltıp hızla karıştırınız. Bu süreçte topak topak olmaması için el çırpıcısı da kullanabilirsiniz. Orta ateşte ara ara karıştırarak 15 dakika daha pişiriniz. Daha sonrasında çorbanın tuzu ile kemiklerin üzerinde olan etlerden ilave ediniz. En son olarak servis ederken üzerine biraz tereyağında kızarttığınız naneli sostan ekleyebilirsiniz.