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Kadın - Aile Balık çorbası tarifi, nasıl yapılır? Kolay tarif
Kadın - Aile

Balık çorbası tarifi, nasıl yapılır? Kolay tarif

Şifa kaynağı olan balık çorbası ile yapılan farklı ve besleyici tarif.

Yeniakit Publisher
2021-11-28 13:12:00 - 2021-11-28 13:22:20
Balık çorbası tarifi, nasıl yapılır? Kolay tarif

Balık Çorbası tarifi

Malzemeler

250 gr haşlanmış balık

  • 6 su bardağı balık suyu
  • 4 bardak su
  • 1 büyük kuru soğan (yarısı haşlamada yarısı çorbada)
  • 2 diş sarımsak
  • 1 küçük kereviz
  • 1 küçük havuç
  • 1 küçük patates
  • tuz, karabiber
  • 4 çorba kaşığı zeytinyağı
  • 1-2 limon suyu

Terbiyesi:

  • 2 çay bardağı süt veya 200 ml krema
  • 2 yumurta sarısı
  • 1 silme çorba kaşığı un

Üzerine:

  • Kıyılmış maydanoz

Yapılışı

Balık üzerini kaplayıncaya kadar suya koyulup 1 soğan ilavesiyle haşlanır. Haşlanan balık süzgeçle süzülür. Balık soğuyunca kılçıkları ve derisi ayıklanır, küçük didilir, bir kenara alınır. Çorbanın pişeceği tencerede zeytinyağ da yarım soğan ve sarımsak incilterek az kavrulur. 6 bardak balık suyu ve 4 bardak su ilave edilir. Kaynayan suya küçük küpler halinde doğranmış kereviz, havuç ve patates katılır. Tuz karabiber ve limon suyu ilavesiyle haşlamaya bırakılır. Haşlanırken balıklar da ilave edilir. Sebzeler pişince altı kapatılır. Terbiye malzemesi derin bir kasede pürüzsüz hale getirilir ve alıştırarak çorbaya ilave edilir, bir iki taşım kaynatılır. Çorbamız servise hazırdır. Afiyet oslun.

 

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