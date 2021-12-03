'Bugün ne pişirsem' Terbiyeli sebze çorba tarifi nasıl yapılır? Kolay tarif
'Bugün ne pişirsem' diyorsanız günün menüsü Terbiyeli sebze çorba tarifi
Terbiyeli Çorba Tarifi İçin Malzemeler
- 1 avuç arpa şehriye
- 1 litre su
- 1 su bardağı yoğurt
- 1 adet yumurta
- 2 yemek kaşığı un
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- tuz, pulbiber, nane
Terbiyeli sebze çorba yapılışı
Arpa şehriyelerimizi haşlayıp 2 saat dinlenmeye bırakalım. Yoğurdun içine yumurta sarısı ve unu ekleyip iyice çırpalım. Dinlenen arpa şehriyelerimizin altını açalım. Çorbanın suyundan bir kepçe yoğurda katıp karıştıralım. Arpa şehriyelerin suyu kaynayınca yoğurtlu sosu üzerine dökelim. Tuzunu atalım. Sürekli karıştırarak orta ateşte kaynamaya bırakalım. Kaynayan çorbamıza tereyağında kızmış pulbiber ve naneyi dökelim. Bir taşım kaynatıp ocağı kapatalım. Afiyet olsun.