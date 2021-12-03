  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kadın - Aile 'Bugün ne pişirsem' Terbiyeli sebze çorba tarifi nasıl yapılır? Kolay tarif
Kadın - Aile

'Bugün ne pişirsem' Terbiyeli sebze çorba tarifi nasıl yapılır? Kolay tarif

'Bugün ne pişirsem' diyorsanız günün menüsü Terbiyeli sebze çorba tarifi

Yeniakit Publisher
2021-12-03 11:36:00 - 2021-12-03 11:43:56
'Bugün ne pişirsem' Terbiyeli sebze çorba tarifi nasıl yapılır? Kolay tarif

Terbiyeli Çorba Tarifi İçin Malzemeler

  • 1 avuç arpa şehriye
  • 1 litre su 
  • 1 su bardağı yoğurt
  • 1 adet yumurta
  • 2 yemek kaşığı un
  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • tuz, pulbiber, nane 

Terbiyeli sebze çorba yapılışı

Arpa şehriyelerimizi  haşlayıp 2 saat dinlenmeye bırakalım. Yoğurdun içine yumurta sarısı ve unu ekleyip iyice çırpalım. Dinlenen arpa şehriyelerimizin altını açalım. Çorbanın suyundan bir kepçe  yoğurda katıp karıştıralım. Arpa şehriyelerin suyu kaynayınca yoğurtlu sosu üzerine dökelim. Tuzunu atalım. Sürekli karıştırarak orta ateşte kaynamaya bırakalım. Kaynayan çorbamıza tereyağında kızmış pulbiber ve naneyi dökelim. Bir taşım kaynatıp ocağı kapatalım. Afiyet olsun.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Erdoğan istedi, BAE serbest bıraktı!
Gündem

Erdoğan istedi, BAE serbest bıraktı! "Allah düşmanıma dahi yaşatmasın"

İş adamı, ve yardım gönüllüsü Mehmet Ali Öztürk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın durumu BAE lideri bin Zayed'e iletmesi sonrası, 3,5 y..
Muharrem İnce'den flaş Abdullah Gül iddiası
Siyaset

Muharrem İnce'den flaş Abdullah Gül iddiası

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, katıldığı televizyon programında Abdullah Gül hakkında çarpıcı bir açıklamada bulundu...
Gaziantep FK turu kaptı
Spor

Gaziantep FK turu kaptı

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Gaziantep FK, sahasında karşılaştığı Sakaryaspor'u 3-1'lik yenerek tur atladı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay