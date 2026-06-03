Vefat eden Reha Muhtar'ın vasiyeti gündem oldu: 'Ölürsem cenazeme gelmesin'
Bodrum'daki evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Reha Muhtar hayatını kaybetti. 66 yaşındaki sunucunun ölmeden önce açıkladığı vasiyeti gündem oldu.
Bodrum'daki evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Reha Muhtar hayatını kaybetti. 66 yaşındaki sunucunun ölmeden önce açıkladığı vasiyeti gündem oldu.
Televizyon programcısı ve haber sunucusu Reha Muhtar, Muğla'nın Bodrum ilçesinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Hastaneye kaldırıldığı haberini eski eşi Deniz Uğur duyurmuştu.
Uğur, açıklamasında "Çanakkale'deki yazlığımızdayken Reha Muhtar'ın Bodrum'da hastaneye kaldırıldığı haberini aldık. Çocuklarımız Mina ve Poyraz'ın babalarının sağlık durumunu takip etmeleri ve yanında olmaları amacıyla hastaneye doğru yolculuk halindeyiz. Hayırlı dualarınızı esirgememenizi diliyoruz" dedi.
Kalp yetmezliği konulan 66 yaşındaki Muhtar'ın vasiyeti gündem oldu.
VASİYETİ TEKRAR GÜNDEM OLDU Vefatının ardından eski eşi ile ilgili söylediği sözler gündeme geldi.
VASİYETİ TEKRAR GÜNDEM OLDU Vefatının ardından eski eşi ile ilgili söylediği sözler gündeme geldi. Reha Muhtar, 2008-2010 yılları arasında birlikte olduğu ve ikiz çocuklarının annesi olan Deniz Uğur hakkında şu açıklamayı yapmıştı:
"Sevenlerime vasiyetimdir; Deniz Uğur cenazeme gelmesin. Ferdi Tayfur'un başına gelenler, benim cenazemde yaşanmasın."
2024'TE ÖLÜMDEN DÖNMÜŞTÜ Reha Muhtar, 20 Ağustos 2024'te evinde düşüp beyin kanaması geçirmiş ve entübe edilmişti. Uzun süre yoğun bakımda tedavi gören ünlü isim sonra taburcu edilmişti.
Karıştığı kavgalar ve maddi konularla da gündeme gelmeye devam eden Muhtar, geçtiğimiz günlerde uçağı kaçırdığı gerekçesiyle İstanbul Havalimanı'nda personelle tartışmıştı. Aynı zamanda Türk Hava Yolları (THY) tarafından uçuşlardan men edilerek kara listeye alınmıştı.
SON HALİ NERDEN NEREYE DEDİRTTİ Geçtiğimiz günlerde Bodrum Türkbükü’nde görüntülenen Muhtar'ın son görüntüsü gündem olmuştu.
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