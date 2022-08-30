Okulların açılması için geri sayım başlarken ihtiyaç sahibi aileler, kırtasiye desteği için nereye nasıl başvuruda bulunması gerektiğini araştırıyor. Peki, Aile Bakanlığı kırtasiye desteği veriyor mu ne kadar?

Kırtasiye yardımı nasıl alınır? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı eğitim desteği nasıl alınır?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, dar gelirli vatandaşlara pek çok destek ödemesi yapıyor. Bunlardan biri de eğitim materyal desteğidir. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakıfları tarafından ilk ve ortaöğretim okullarına devam eden 3294 sayılı Kanun kapsamında bulunan öğrencilerin ortaöğretim ve yükseköğrenim sınavlarına hazırlık materyallerinin sağlanabilmesi gibi diğer eğitim ihtiyaçlarına yönelik destekler verilmektedir.

Materyal desteği ihtiyaca göre belirlenmekte ve her eğitim öğretim yılının başında destek sağlanmaktadır.

Eğitim materyal desteği için ilinizde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları’na başvuruda bulunabilirsiniz.