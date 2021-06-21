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Ekonomi Kırtasiye desteği ne zaman? Kırtasiyeci esnafa destek başvurusu ne zaman?
Ekonomi

Kırtasiye desteği ne zaman? Kırtasiyeci esnafa destek başvurusu ne zaman?

Kırtasiyeci esnafı desteği ne zaman? Kırtasiyeci esnafa ne kadar destek yapılacak? Kırtasiyeci esnaf destek başvuruları başladı mı? Kırtasiyeci esnaf destek başvurusu ne zaman yapılacak? gibi soruları karona salgını sürecinde zor durumda kalan Kırtasiyeci esnafa destek ödemesi yapılacağının açıklanmasından sonra merak edilir oldu. Peki Kırtasiyeci esnafı destek başvurusu ne zaman, nasıl yapılacak? İşte detaylar.

Yeniakit Publisher
2021-06-21 16:40:00 - 2021-06-21 16:43:20
Kırtasiye desteği ne zaman? Kırtasiyeci esnafa destek başvurusu ne zaman?

Kırtasiyecilere ne kadar destek ödemesi yapılacak? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Covid-19 salgınının ekonomik ve sosyal etkilerini azaltmak amacıyla 1200 kırtasiyeciye toplam 6 milyon TL destek verileceğini açıkladı. Peki kırtasiye esnafına destek ne zaman?

Hangi ildeki kırtasiyecilere destek ödemesi yapılacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yaptığı yazılı açıklamada, 'Kırtasiyeci Esnafı Destek' programından Adana, Ankara, Bursa, Denizli, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Konya, Mersin, Ordu ve Şanlıurfa'da faaliyet gösteren 1200 kırtasiyecinin yararlanabileceğini belirtti.

kırtasiye esnafına destek başvurusu

Kırtasiyecilere ne kadar destek ödemesi yapılacak?

Bakan Vedat Bilgin, 14 ilde yürütülecek bu programla kişi başı 5 bin TL olmak üzere toplam 6 milyon TL destek verileceğini kaydetti. Bilgin, başvurunun fazla olması halinde, emeklilik veya yaşlılık aylığı alınıp alınmaması, işletme hesabı esasına göre defter tutulması, faaliyete başlama tarihi, işletme sahibinin kadın veya genç olması gibi kriterlerin sırasıyla dikkate alınıp yararlanacakların sayısının belirleneceğini ifade etti.

Kırtasiyeci esnafı destek başvurusu ne zaman?

Kırtasiyeci esnafı destek başvurusu nasıl yapılacak? Bilgin ayrıca, başvuruların bugünden itibaren başladığını ve ödemelerin T.C. kimlik numaraları aracılığıyla PTT üzerinden yapılacağını belirtti.

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