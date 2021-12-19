Kırşehir'de okullar tatil mi 20 Aralık Pazartesi? Kırşehir kar tatili var mı?

Kırşehir'de yarın okullar tatil mi? 20 Aralık Pazartesi günü yurdun farklı yerlerinde birçok ilde eğitime ara verildi. Yarın okulların tatil edilip edilmeyeceği ise merak konusu. Peki 20 Aralık Pazartesi Kırşehir'de kar tatili var mı? Kırşehir merkez ve ilçelerinde gece yüksek kesimlere mevsimin ilk karı yağdı. Hava sıcaklığının 2 derece olması nedeniyle kısa süreli yağan kar eridi. Vatandaşlar, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi kampüsü ve Kervansaray Dağı eteklerindeki beyaz örtüyü cep telefonları ile görüntüledi. Akçakent, Çiçekdağı ve Mucur ilçelerinin yüksek kesimlerinde de kar yağışı etkili oldu.

Kırşehir'de okullar tatil mi

Kırşehir'de okullar tatil mi? sorusu Kırşehirli öğrenciler tarafından merak edilirken, Kırşehir Valiliğinden kar tatili açıklaması gelip gelmediği de sorgulanıyor. Kırşehir Valiliği yarın Kırşehir ve ilçelerinde okullar tatil edileceğine ilişkin bir açıklama yapmadı.