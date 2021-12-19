Kırşehir'de okullar tatil mi 20 Aralık Pazartesi? Kırşehir kar tatili var mı?
Kırşehir'de okullar tatil m? Yarın Kırşehir kar tatili var mı? Son dakika bilgisi ne? soruları öğrenciler, öğretmenler, veliler ve tüm vatandaşlar tarafından arama motorlarında sıkça araştırılmaktadır. Yurdun büyük bölümünde etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle birçok il ve ilçede hayat olumsuz yönde etkilenmeye devam ediyor. İç Anadolu’da etkili olan kar yağışı nedeniyle okullar tatil olup olmadığı merak ediliyor.
Kırşehir'de yarın okullar tatil mi? 20 Aralık Pazartesi günü yurdun farklı yerlerinde birçok ilde eğitime ara verildi. Yarın okulların tatil edilip edilmeyeceği ise merak konusu. Peki 20 Aralık Pazartesi Kırşehir'de kar tatili var mı? Kırşehir merkez ve ilçelerinde gece yüksek kesimlere mevsimin ilk karı yağdı. Hava sıcaklığının 2 derece olması nedeniyle kısa süreli yağan kar eridi. Vatandaşlar, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi kampüsü ve Kervansaray Dağı eteklerindeki beyaz örtüyü cep telefonları ile görüntüledi. Akçakent, Çiçekdağı ve Mucur ilçelerinin yüksek kesimlerinde de kar yağışı etkili oldu.
Kırşehir'de okullar tatil mi
Kırşehir'de okullar tatil mi? sorusu Kırşehirli öğrenciler tarafından merak edilirken, Kırşehir Valiliğinden kar tatili açıklaması gelip gelmediği de sorgulanıyor. Kırşehir Valiliği yarın Kırşehir ve ilçelerinde okullar tatil edileceğine ilişkin bir açıklama yapmadı.