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Aktüel Kırşehir'de Kovid-19 izolasyon denetimlerinde Kızılay ve AFAD gönüllüleri de görev alacak
Aktüel

Kırşehir'de Kovid-19 izolasyon denetimlerinde Kızılay ve AFAD gönüllüleri de görev alacak

Yeniakit Publisher
2020-10-27 16:25:03 -
Kırşehir'de Kovid-19 izolasyon denetimlerinde Kızılay ve AFAD gönüllüleri de görev alacak

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında ekiplerin izolasyon denetimlerinde Kızılay ve AFAD gönüllülerinin de görev almasının planlandığı bildirildi.

Kırşehir Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun Vali İbrahim Akın başkanlığında toplanarak Kovid-19 mücadelesinde yeni kararların alındığı belirtildi.

Kontrollü sosyal hayat döneminde temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra tüm iş kolları ve yaşam alanlarında belirlenen tedbirlere uyulmasının önemi vurgulanan açıklamada, izolasyon denetimleri için mahalle denetim ekiplerinin kurulduğu hatırlatıldı.

Denetim ekiplerinin personel, araç gereç ihtiyaçlarının teminine ve idamesine yönelik başta belediyeler olmak üzere sivil toplum kuruluşları dahil tüm kamu kurum ve kuruluşlarının katkı vermesinin kararlaştırıldığı ifade edilen açıklamada, mahalle denetim ekiplerinin izolasyon denetimlerinde Kızılay ve AFAD gönüllülerinin görev almasının sağlanması, ayrıca apartman ve site yöneticileri, özel güvenlik görevlileri, şantiye sorumlusu gibi kişilerin de sürece katkı vermesinin planlandığı aktarıldı.

Kovid-19 tanısı konulanlarla temaslı olan kişilerin kısa sürede belirlenmesi ve filyasyon ekiplerince takibe alınması için İl Sağlık Müdürlüğünün tedbir almasının kararlaştırıldığı bildirilen açıklamada, fabrika, üretim tesisi ve atölye gibi yerlerde uygulamanın daha hassas ve hızlı şekilde yapılmasının önemine dikkat çekildi.

Açıklamada, denetimlerde maske, mesafe ve hijyen kurallarını ihlal eden iş yeri, taksi ve toplu ulaşım araçlarının sahiplerine önce uyarı yapılacağı, ihlalin ısrarı durumunda da 1 ila 3 gün arasında faaliyet durdurma cezası verilmesi teklifinin kısa sürede mülki idare amirlerine iletilmesinin kararlaştırıldığı duyuruldu.

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