  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kırşehir'de DEAŞ operasyonu: 11 gözaltı
Aktüel

Kırşehir'de DEAŞ operasyonu: 11 gözaltı

Yeniakit Publisher
2020-09-10 11:02:38 -
Kırşehir'de DEAŞ operasyonu: 11 gözaltı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de DEAŞ'a yönelik operasyonda Irak uyruklu 11 şüpheli yakalandı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Irak'ta terör örgütü DEAŞ bünyesinde faaliyet yürüttüğü değerlendirilen şüphelilerin Kırşehir'de kaldıkları farklı adreslere eş zamanlı düzenledikleri operasyonda Irak uyruklu 11 kişiyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından hastanede sağlık kontrolünden geçirilen 11 zanlı adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden bazılarının kısa süre önce yurda kaçak yollardan girdiği öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
MasterChef’te bir rezalet daha! Ne kadar kavga o kadar reyting
Medya

MasterChef’te bir rezalet daha! Ne kadar kavga o kadar reyting

Yurt dışından devşirdiği yarışma formatları ile kasasını dolduran Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu TV8 kanalında yayınlanan MasterChef adlı sö..
Emin Çölaşan Sözcü müdavimi FETÖ'cüden aldığı cevapla yıkıldı
Gündem

Emin Çölaşan Sözcü müdavimi FETÖ'cüden aldığı cevapla yıkıldı

Sözcü'de köşe karalayan Emin Çölaşan, 2 Eylül'de yazdığı cezaevlerindeki sözde kötü beslenme yazısı sonrası FETÖ'den cezaevinde bulunan bir ..
İsmail Demir duyurdu: Hisar A+ geliyor
Teknoloji

İsmail Demir duyurdu: Hisar A+ geliyor

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Hisar-A'yı Hisar A+ seri üretimine doğru başlattık" dedi.
Satılık 2014 model Volkswagen Passat
Satılık 2014 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı