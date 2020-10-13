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Ekonomi Kırşehir'de chandler ve Kaman-1 türlerinden yüksek ceviz verimi alındı
Ekonomi

Kırşehir'de chandler ve Kaman-1 türlerinden yüksek ceviz verimi alındı

Yeniakit Publisher
2020-10-13 17:04:40 -
Kırşehir'de chandler ve Kaman-1 türlerinden yüksek ceviz verimi alındı

KIRŞEHİR (AA) - Türkiye'nin önemli ceviz üretim merkezlerinden Kırşehir'de, en fazla verim yerlide Kaman-1, yabancı çeşitlerde ise chandler ağaçlarından elde edildi.

Kaman Ceviz Üreticileri Birliği Başkanı Arif Göçmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ince kabuğu ve lezzetiyle ünlü Kaman cevizinde ve Kırşehir genelinde eylül ayı ortasında başlayan hasadın sonuna gelindiğini söyledi.

Bahçelerde yaptıkları araştırmada verim çeşitliğini incelediklerini ifade eden Göçmen, bölgenin özelliklerine göre iki türde daha iyi verim olduğunu gözlemlediklerini dile getirdi.

Göçmen, yerli türlerde Kaman-1, yabancı türlerde ise chandler ağaçlarından daha fazla verim elde ettiklerini bildirdi.

Göçmen, "Normal boyda bir ceviz ağacından Kaman-1 ve chandler türlerinde 20-25 kilogram, diğerlerinden ise 10-15 kilogram ceviz elde ediliyor. Kabuklu Kaman-1'in iç ağırlığı 650 gram, chandler ise 500 gram civarında. Kaman-5 cevizi türler arasında en lezzetli olanı ancak soğuğa ve hastalıklara karşı dayanıklılığı fazla değil. O nedenle Kaman-5 ağacı fazla yetiştiremiyoruz. Riskli oluyor. Chandler ve Kaman-1 türleri daha fazla verim verdiği için tercih ediliyor." dedi.

Üretici Necip Dinçer de 70 dekarda yerli ve yabancı tür ceviz ağacı bulunduğunu, en fazla verimi chandler türünden aldığını söyledi.

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