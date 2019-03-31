Kırşehir yerel seçim sonuçları 2019 | Kırşehir ilçeleri yerel seçim sonuçlar

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Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 31 Mart 2019 yerel seçimlerine girecek partileri belirledi. Buna göre yerel seçim 2019ʼa 12 parti girmekte. Kırşehir yerel seçim sonuçları 2019 canlı izleyecek olan vatandaşlar, Türkiye seçim sonuçları Kırşehir, 2019 seçim sonuçları Kırşehir, 2019 yerel seçim sonuçları Kırşehir, son yerel seçim sonuçları Kırşehir, Kırşehir ilçeleri yerel seçim sonuçları daha şimdiden merak edilmekte.

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2019 yerel seçim sonuçlarını Yeniakit.com.trʼde Seçim 2019 sayfasından takip edebilirsiniz. 31 Mart Pazar günü Yüksek Seçim Kuruluʼnun (YSK) seçim yasaklarını kaldırmasının hemen ardından yerel seçim 2019 Kırşehir Seçim sonuçları an be an buradan takip edebilirsiniz.AK Parti ve MHP 24 Haziran 2018 genel seçimlerinde olduğu gibi 31 Mart 2019yerel seçimlerde de Cumhur İttifakı yaparak seçimlere giriyor. Yine 2019 yerel seçimlerde CHP-İYİ Parti resmi HDP ise gayri resmi olarak da Millet İttifakıyla seçimlere girme kararı aldı. Belediye başkan adayları, il genel meclis üyeleri ve belediye meclis üyeleri de bu ittifak çerçevesinde belirlendi. Hem Cumhur İttifakı hem de Millet ittifakı başta büyükşehirler olmak üzere pek çok il ve ilçede ortak belediye başkan adayı çıkardı. AK Parti Kırşehir belediye başkan adayı Yaşar Bahçeci, CHP Kırşehir belediye başkan adayı Selahattin Ekicioğlu, MHP Kırşehir belediye başkan adayı Onur Köksal,

SP Kırşehir belediye başkan adayı Yusuf Turan, DSP Kırşehir belediye başkan adayı Erdoğan Sincer, TKP Kırşehir belediye başkan adayı Serap Emir, Vatan Kırşehir belediye başkan adayı İlker Özkamalı, BTP Kırşehir belediye başkan adayı Ahmet Haydar İlik oldu.

2019 Yerel Seçim Sonuçlarını en hızlı ve en anlaşılır bir şekilde 31 Mart akşamı YSKʼnın seçim yasaklarını kaldırır kaldırmaz yerel seçim sonuçları 2019 sorgulama yaparak buradan öğrenebilirsiniz. Yerel Seçim Sonuçları 2019, 31 Mart Yerel Seçim sonuçları Kırşehir, Kırşehir belediye Seçim sonuçları Kırşehir 2019 yerel seçim sonuçları ve Kırşehir ilçeleri yerel seçim sonuçları 2019 tüm detaylarıyla bu sayfada olacaktır.

2014 Kırşehir yerel seçim sonuçları

AK PARTİ - Adalet ve Kalkınma Partisi %42,2

MHP - Milliyetçi Hareket Partisi %32

CHP - Cumhuriyet Halk Partisi %23,4

HDP - Halkların Demokratik Partisi %1,8

SP - Saadet Partisi %0,7

BBP - Büyük Birlik Partisi %0,5

DP - Demokrat Parti. %0,3

ÖDP - Özgürlük ve Dayanışma Partisi %0,1