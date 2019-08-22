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Kırşehir Valiliğinden avcılara uyarı

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Valiliği, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayınlanan ‘avlanma ve korunan alanlarda av yasağı’ ile ilgili genelgeyi paylaştı.

22 Ağustos 2019 Perşembe 16:16
Kırşehir Valiliğinden avcılara uyarı

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Valiliği, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayınlanan ‘avlanma ve korunan alanlarda av yasağı’ ile ilgili genelgeyi paylaştı.


Valilik tarafından yapılan açıklama şu şekilde:


"4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununun 3 üncü maddesine dayanılarak 23 Mayıs 2019 tarihinde toplanan Merkez Av Komisyonu, 2019-2020 Av Döneminde avcılığın düzenlenmesine ilişkin 18 sayılı kararı almış ve alınan bu karar 21 Haziran 2019 tarihli ve 30808 sayılı Mükerrer Resmi Gazete ’de yayımlanmıştır. Alınan ve bakanlık tarafından gönderilen kararda; “Avına izin verilen bazı av hayvanları için avcı başına belirlenen bir günlük avlanma limitleri belirlendi. Avcıların, av dönüşünde taşıyacakları av hayvanı miktarı, ile bulunduğu ilin dışına avlanmaya gidecek avcılar, birbirini takip eden ava açık iki gün, av dönüşlerinde bagajlarında avcı başına iki günlük limiti bulundurabilecekler. Genel, devlet, örnek ve özel avlaklar dışındaki alanlarda, avın yasaklandığı genel ve devlet avlaklarda,Orman Genel Müdürlüğü (OGM) veya diğer kurumlar tarafından ağaçlandırılmış, erozyon kontrol çalışması yapılmış alanlar ile doğal olarak gençlik gelmiş ormanlık alanlarda ortalama fidan boyunun 2 metrenin altında olan alanlarda, tabii gençleştirme çalışması yapılmakta olan sahalar ile toprak koruma sahalarında, arboretumlarda, orman içi dinlenme yerleri, piknik ve mesire alanlarında, şehir ormanlarında, Karayolları Genel Müdürlüğü haritasında belirtilen yollarda, orman içi göletler ile il özel idareleri, büyük şehir belediyeleri ve DSİ tarafından yapılan göletlerde."

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Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 16:16
  1. doğa

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