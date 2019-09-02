Kırşehir milletvekili Metin İlhan’ın soru önergelerine sağlık bakanlığından cevap Kırşehir Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), milletvekili Metin İlhan’ın TBMM’inde verdiği soru önergelerine Sağlık Bakanlığı kayıtsız kalmadı.

Kırşehir Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), milletvekili Metin İlhan’ın TBMM’inde verdiği soru önergelerine Sağlık Bakanlığı kayıtsız kalmadı.

TBMM’inde milletvekili İlhan’ın sözlü ve yazılı olarak ‘Kırşehir’de doktor açığı’ önergeleri üzerine 42 doktor ataması gerçekleştirildi.

Milletvekili İlhan, Sağlık Bakanlığına seslendiği konuşmasında, Kırşehir’de doktor açığı yaşandığını vatandaşın mağdur edilmemesi için sorunun çözülmesi için girişimlerin hızlandırılmasını istemişti.



Yapılan atamalar üzerine yazılı açıklamayla bilgi veren AK Parti Kırşehir milletvekili Mustafa Kendirli ise, “Kırşehir’e atanacak hekimlerimiz sağlık hizmetlerinin kalitesini artıracaktır. ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ ilkesiyle medeniyet inşa eden bir ecdadın temsilcileri olarak insanımızın sağlığı için ne yapsak azdır” dedi.

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