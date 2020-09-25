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Spor Kırşehir Belediyespor-Etimesgut Belediyespor maçına "koronavirüs" engeli
Spor

Kırşehir Belediyespor-Etimesgut Belediyespor maçına "koronavirüs" engeli

Yeniakit Publisher
2020-09-25 15:56:04 -
Kırşehir Belediyespor-Etimesgut Belediyespor maçına "koronavirüs" engeli

KIRŞEHİR (AA) - Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Kırşehir Belediyespor'da bazı futbolcuların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin pozitif çıkması üzerine takımın yarın Etimesgut Belediyespor ile oynayacağı maç ertelendi.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, müsabaka öncesi yapılan Kovid-19 testinde Kırşehir Belediyespor'da yeni pozitif vakalara rastlandığı aktarıldı.

Daha önceki vakalarla A takım kadrosunda sadece 13 futbolcunun yer alabileceği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Vakalar sonrasında takımdaki futbolcu sayımız 13'e düşmüştür. Türkiye Futbol Federasyonuna gerekli başvurular yapılmıştır. Verilen karar neticesinde yarın Kırşehir Ahi Stadyumu'nda oynanması gereken Kırşehir Belediyespor- Etimesgut Belediyespor müsabakası ertelenmiştir."

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