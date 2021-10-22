Kırmızı Oda'da koronavirüs alarmı! Çekimlere ara verilebilir

TV8'de yayınlanan Kırmızı Oda dizisinde 14 kişinin Koronavirüs'e yakalandığı ortaya çıktı.



Gerçek hikayelerden uyarlanan Kırmızı Oda dizisinin setinde alarm verildi. Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, Oyuncuların da dahil olduğu 14 kişinin Koronavirüs testi pozitif çıktı.

Dizi ekibinde Koronavirüs'e yakalananlarla temaslı olanların da gözetim altında tutularak takip edildiği ifade edilirken, sayının artması halinde dizinin çekimlerine ara verilmesi de gündeme geleceği öğrenildi.



Deniz Gürlek ile Melek Seven’in yazdığı dizinin konuk oyuncularından Ayta Sözeri’nin de ilk testinin pozitif çıktığı öğrenildi. Ardından yapılan ikinci yapılan testin negatif çıktığı öğrenildi.