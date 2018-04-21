Kırmızı listedeki PKK'lı elebaşı terörist öldürüldü!
Ağrı Dağı'nda etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist Yusuf Şek'in "Aranan Teröristler Listesi"nde kırmızı kategoride yer aldığı belirlendi.21 Nisan 2018 Cumartesi 19:04
Ağrı Dağı'nda etkisiz hale getirilen Kandil'deki terörist Cemil Bayık'ın en sıkı adamlarından olan sözde Serhat (Ağrı-Iğdır-Kars-Erzurum-Ardahan bölgesi) eyalet sorumlusu PKK'lı terörist Yusuf Şek'in "Aranan Teröristler Listesi"nde kırmızı kategoride yer aldığı belirlendi.
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