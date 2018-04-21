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Kırmızı listedeki PKK'lı elebaşı terörist öldürüldü!

Ağrı Dağı'nda etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist Yusuf Şek'in "Aranan Teröristler Listesi"nde kırmızı kategoride yer aldığı belirlendi.

21 Nisan 2018 Cumartesi 19:04
Kırmızı listedeki PKK'lı elebaşı terörist öldürüldü!

Ağrı Dağı'nda etkisiz hale getirilen Kandil'deki terörist Cemil Bayık'ın en sıkı adamlarından olan sözde Serhat (Ağrı-Iğdır-Kars-Erzurum-Ardahan bölgesi) eyalet sorumlusu PKK'lı terörist Yusuf Şek'in "Aranan Teröristler Listesi"nde kırmızı kategoride yer aldığı belirlendi.

Ayrıntılar geliyor...

Haber Tarihi: 21 Nisan 2018 Cumartesi 19:04
  1. Iğdır
  2. Ardahan
  3. Kars
  4. Erzurum
  5. Ağrı
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