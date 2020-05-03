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Yerel

Kırmızı listede yer alan çizgili sırtlan Adıyaman’da görüntülendi

Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme (CITES) kapsamında nesli tükenmekte olan ve korunması gereken hayvanlar kategorisinde ‘kırmızı listede’ yer alan çizgili sırtlan, Adıyaman’da görüntülendi.

Yeniakit Publisher
2020-05-03 13:01:24 -
Kırmızı listede yer alan çizgili sırtlan Adıyaman’da görüntülendi

Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme (CITES) kapsamında nesli tükenmekte olan ve korunması gereken hayvanlar kategorisinde ‘kırmızı listede’ yer alan çizgili sırtlan, Adıyaman’da görüntülendi.


Adıyaman’ın Besni ilçesine bağlı Kızılin köyü yakınlarında doğa fotoğrafları çeken bir grup fotoğrafçı, kırmızı listede yer alan çizgili sırtlan ile karşılaştı. Doğa fotoğrafçıları, ellerindeki makinalarla çizgili sırtlanı görüntüledi. Oldukça güzel bir gün geçirdiklerini belirten doğa fotoğrafçıları, sırtlan ile karşılaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını ve sırtlanların o bölgede bulunan mağaralarda yaşamlarını sürdürdüklerini söylediler.

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