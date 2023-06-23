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Gündem Kırmızı kategoride yer alıyordu. Terörist Abdurrahman Çadırcı öldürüldü! MİT'ten Kamışlı'da operasyon
Gündem

Kırmızı kategoride yer alıyordu. Terörist Abdurrahman Çadırcı öldürüldü! MİT'ten Kamışlı'da operasyon

Yeniakit Publisher
2023-06-23 10:31:00 - 2023-06-23 10:35:04

MİT, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan PKK/KCK'nın sözde yürütme konseyi üyesi Abdurrahman Çadırcı'yı Suriye'nin kuzeyindeki Kamışlı'da etkisiz hale getirdi.

MİT, Terörden Arananlar Listesi’nde kırmızı kategoride yer alan ve İnterpol Kırmızı Bülten ile aranan KCK Yürütme Konseyi Üyesi Esad Faraşin kod adlı Abdurrahman Çadırcı'yı Suriye'de etkisiz hale getirdi.

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