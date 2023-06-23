Kırmızı kategoride yer alıyordu. Terörist Abdurrahman Çadırcı öldürüldü! MİT'ten Kamışlı'da operasyon
MİT, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan PKK/KCK'nın sözde yürütme konseyi üyesi Abdurrahman Çadırcı'yı Suriye'nin kuzeyindeki Kamışlı'da etkisiz hale getirdi.
MİT, Terörden Arananlar Listesi’nde kırmızı kategoride yer alan ve İnterpol Kırmızı Bülten ile aranan KCK Yürütme Konseyi Üyesi Esad Faraşin kod adlı Abdurrahman Çadırcı'yı Suriye'de etkisiz hale getirdi.
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