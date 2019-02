Kırmızı ette tanzime gerek yok

Türkiye Kasaplar Federasyonu Genel Başkan Vekili ve Antalya Kasaplar Odası Başkanı Osman Yardımcı, zincir market ve Et Süt Kurumu tarafından ucuza kırmızı et satıldığını belirterek, "Tanzime gerek yok, devlet zaten ucuz et satıyor" dedi.

Türkiye’de sebze ve meyvede başlayan tanzim satış uygulamasının kırmızı et için yapılması da gündeme geldi. Türkiye Kasaplar Federasyonu Genel Başkan Vekili ve Antalya Kasaplar Odası Başkanı Osman Yardımcı, bugün zincir marketlerin tanzimin yerini tuttuğunu belirterek, Kırmızı Et Üreticileri Birliğinin derdinin tanzim açmak olmaması gerektiğini belirtti.

Bugün üreticinin yem, mazot fiyatının indirilmesi gerektiğinin altını çizen Yardımcı, "Bunların yapılması gerekir. Zincir marketler zaten bir tanzim. Bugün devletin desteklediği marketlerde et ucuz, kasapta da ucuz. Ama kasap devletle karşı karşıya gelip rekabet yapamaz. Ama kasap ve marketlerin de eşit tutulması gerekir" ifadelerine yer verdi.

"Küçük esnaf biter"

Bugün sebze ve meyvenin de pahalanmasını zincir marketlere bağlı olduğunu iddia eden Osman Yardımcı, "Bugün pazardaki arkadaşımızın sattığı sebze de aynısıdır. O zaman onlara el atalım. Tanzimle devletin vatandaşa ucuz yedirme hamlesini doğru buluyorum. Her sokak başına tanzim kurmak, küçük esnafı bitirmek demektir. 35 bin kasabımızı açlığa mı itelim? Cumhurbaşkanımız bizden iyi biliyor. Zincir marketlerde bugün satılan ucuz et var. Vatandaşlarımız ister oradan, ister kasaptan alır" dedi.

"Devlet zaten ucuza satıyor"

Türkiye’de besicilere destek verilmesi gerektiğini vurgulayan Yardımcı, "Et ve Süt Kurumu kesim yapıyor, besiciye destek veriyor, güzel bir şey. Ama kasaba destek verilmiyor. Kasap sektörü biterse ne olur, 3-5 zincir markette sıraya girerek et alırız. Yerli malı satıyoruz, zincir market et satmasın demiyoruz. Türkiye’de çifte standart olmaz" dedi.

"Yüzde 30 indirim olmaz"

Et ve Süt Kurumu ile zincir marketlerin ucuz et sattığını ve bu nedenle tanzime gerek olmadığını işaret eden Yardımcı, "Türkiye’de sistemin düzelmesi için meslek ahlakı olması gerekir. Bugün zincir marketler her şeyi satıyor, kasap satabiliyor mu? Satamıyor. Ama herkes aynı olmalı. Kasap etini satmalı, pazarcı sebzesini satsın. Biz zamlara rağmen kasaplar olarak halimizden memnunuz. Devlet zincir marketleri destekliyor, ucuz et veriyorlar. Tanzim kurmaya ne gerek var. Tanzim kurulsa biler ette yüzde 30 ucuzlama olmaz. 9 liraya etin fiyatı iner mi? Et fiyatında yüzde 30 indirim olmaz. Ama devlet sübvanse ederse, zararı karşılarsa o zaman olur. Tanzime gerek yok, devlet zaten ucuz et satıyor" ifadelerini kaydetti.