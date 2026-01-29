CHP'de yolsuzluk kumpası patladı! Zekeriya Say kirli çarkı deşifre etti

Nasıl olsa kitle müsait!.

ZEKERİYA SAY

Geride bıraktığımız 2025 yılının son gününde, vefatının 10’uncu sene-i devriyesini dualarla idrak ettiğimiz merhum Hasan Karakaya’nın sık sık anlattığı bir “Temel hikâyesi’ vardı.

Olduğu gibi alıntılıyorum:

“Bizim Temel, Trabzon’dan yola çıkıp, İstanbul’a “iş” aramaya gelmiş...

Olacak ya; İstanbul’da bir “kavga”ya karışıp, elini kana bulamış!..

Tutuklanmış, atılmış hapse...

Duruşma günü de çıkmış “hakim”in karşısına... Hakim, “Anlat bakalım, nasıl işledin bu cinayeti” deyince; bizim Temel, başlamış anlatmaya: “Trabzon’da iş aradım, bulamadım... Kime gittimse, elim boş döndüm!”

Hakim, “Bırak Trabzon’u, İstanbul’a gel” diye uyarınca, devam etmiş Temel; “Baktım ki Trabzon’da bana ekmek yok, düştüm yola, geldim Giresun’a... Başladım iş aramaya... Ne iş olsa yapmaya razıydım!..”

Derken, hakim yine uyarmış: “Bırak Giresun’u, İstanbul’a gel!”

Temel bu, bildiğini okumaya devam etmiş: “Giresun’da da işlerin kesat olduğunu görünce, durdurdum bir kamyonu, geçtim şoförün yanına!.. Ver elini Samsun!..”

Hakim, sözün nereye gideceğini anlamış tabiî... Temel, “Samsun” der demez, “Hadi uzatma!..” demiş hakim, “Bırak Samsun’u da, gel artık şu İstanbul’a!..”

Temel, uyanık... Şöyle bir bakmış hakimin yüzüne... Sonra da şöyle demiş;

“Gelmem!.. İstanbul’a geleyim de, beni asın öyle mi?”

Evet! Türkiye iki gündür, son dönemde en çok dikkat çeken “yolsuzluk ve ihale vurgunu soruşturmalarından” biri olarak bilinen ve elebaşılığını iş insanı Aziz İhsan Aktaş’ın yaptığı “suç örgütü”ne ilişkin davaya odaklanmış durumda… 33’ü tutuklu olmak üzere toplamda 200 sanıklı davanın esasını teşkil eden suçlamalar arasında, “ihaleye fesat, rüşvet verme, resmi/özel belgede sahtecilik, gerçeğe aykırı fatura vb.” iddialar yer alıyor.

...YAZININ TAMAMI İÇİN TIKLAYIN...