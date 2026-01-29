Zamanda yolculuk hissi! Buhara ve Hive geçmişi bugüne taşıyor

Dümdüz ve kurak arazinin ortasında kurulan ve toprağına sadık insanların şehri Buhara, tarihi yapısını korumaya devam ediyor. Yaşanan savaşlarda saray kısmının çoğu yok olan Buhara'da özellikle eski şehir kısmı yeni yapıların uzun ve renkli olmasını engelleyen kurallarla orijinalliğini koruyor. Yapıların korunmasının yanı sıra deprem riski ve görüntüyü engellemesi nedeniyle büyük ve uzun binaların inşa edilmesi yasak. Doğal su kaynağı bulunmayan Buhara'ya su, başka şehirlerden ve dağlardan getiriliyor. Çöl bölgesi olduğu için yer altı sularının kullanılması nedeniyle su daha tuzlu. Geçmişte seramik borularla su getirilmeye çalışılan şehrin halkı, kuraklık yaşansa da toprakları terk etmediği için "toprağa sadık" olarak anılıyor. Buhara'da 10. yüzyıl civarında bölgenin yönetimindeki isimlerin yer aldığı ve emirin sarayının da bulunduğu "Ark Kalesi", o dönemde çarşının ve birçok dükkanın olduğu meydana açılıyordu. Kaleyi çevreleyen surlar ve kapılar varlığını korusa da savaşlar sonucu diğer yapılar ve özellikle kalenin içi zarar gördü. Birçok yapı ve eser, arkeologların çalışmalarıyla tekrar gün yüzüne çıkarıldı. Eski şehir kısmında bulunan ve Karahanlılar tarafından 12. yüzyılda inşa edilen "Kalan Minaresi" ise Cengiz Han'ın işgali döneminde de zarar görmedi.