Başvuruyu kim yaptı dersiniz? Teröristlere 'vur emri' isteyen İsmail Hünerlice için suç duyurusu
Başvuruyu kim yaptı dersiniz? Teröristlere ‘vur emri’ isteyen İsmail Hünerlice için suç duyurusu

Başvuruyu kim yaptı dersiniz? Teröristlere ‘vur emri’ isteyen İsmail Hünerlice için suç duyurusu

İsmailağa cemaatinin önde gelen isimlerinden İsmail Hünerlice hocanın Suriye’deki teröristler için yürüyenlere tepki göstermesi ve teröristlere "vur emri" istemesi üzerine teröristlerin savunucusu Diyarbakır Barosu, hoca hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Teröristleri kastettiği açık belli olmasına rağmen terörist avukatlığında sınır tanımayan Diyarbakır Barosu, X hesabından açıklama yapıp, “Sosyal medyada yayımlanan ve Kobane (Aynularab) için yürüyüş yapan protestocuları hedef alarak, askerlere ‘canlı bırakmasınlar’, ‘vur emrini versinler’, ‘hepsini öldürsünler’ şeklinde çağrılar içeren bu video, açıkça şiddete çağrı ve suça teşvik niteliğindedir. Bu tehlikeli ve provokatif söylemler hakkında gerekli hukuki işlemler yapılmış olup, ilgili kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerini kullandı.

İsmail Hünerlice, son konuşmasında, “Teröristler için yürüyüş yapıyorlar. Kökünüz kurusun sizin. 50 senedir Amerika için geberdiniz, hala doymadınız gebermeye. Askerim işi sıkı tutsun. Abdülmetin hocamızın dediği gibi bunları canlı bırakmasınlar. Vur emrini versinler, hepsini öldürsünler gitsinler. Söylüyorum vur emrini verin ya. Yeter, Yahudi için bu kadar öldüğün yeter. Ülkemin 50 bin askerini şehit ettin, yeter. Hala özgürlük istiyor, ne özgürlüğü. Vur askerim vur be! Allah cesaretlerini artırsın. Gavurun maskarası olmaktan Rabbim muhafaza eylesin” demişti.

Yorumlar

muratt

teröriste vur emri istemek de suç olmuş ya ülkemde... Teröristlerin avukatlarına suç duyurusu yapacak bir delikanlı milli AVUKAT yok mu?

Muhammed Genç

Ayıptır bunlara Avukat demeyin. Hele DİYAR İ BEKİR e hiç yakışmıyorlar. Hocam Vur demeyeceksin ;GEBETİN diyeceksin.
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
