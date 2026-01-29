Başvuruyu kim yaptı dersiniz? Teröristlere ‘vur emri’ isteyen İsmail Hünerlice için suç duyurusu

Teröristleri kastettiği açık belli olmasına rağmen terörist avukatlığında sınır tanımayan Diyarbakır Barosu, X hesabından açıklama yapıp, “Sosyal medyada yayımlanan ve Kobane (Aynularab) için yürüyüş yapan protestocuları hedef alarak, askerlere ‘canlı bırakmasınlar’, ‘vur emrini versinler’, ‘hepsini öldürsünler’ şeklinde çağrılar içeren bu video, açıkça şiddete çağrı ve suça teşvik niteliğindedir. Bu tehlikeli ve provokatif söylemler hakkında gerekli hukuki işlemler yapılmış olup, ilgili kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerini kullandı.

İsmail Hünerlice, son konuşmasında, “Teröristler için yürüyüş yapıyorlar. Kökünüz kurusun sizin. 50 senedir Amerika için geberdiniz, hala doymadınız gebermeye. Askerim işi sıkı tutsun. Abdülmetin hocamızın dediği gibi bunları canlı bırakmasınlar. Vur emrini versinler, hepsini öldürsünler gitsinler. Söylüyorum vur emrini verin ya. Yeter, Yahudi için bu kadar öldüğün yeter. Ülkemin 50 bin askerini şehit ettin, yeter. Hala özgürlük istiyor, ne özgürlüğü. Vur askerim vur be! Allah cesaretlerini artırsın. Gavurun maskarası olmaktan Rabbim muhafaza eylesin” demişti.