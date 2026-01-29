Diyanet'ten "küresel vicdan" ve "terörle mücadele" çıkışı: Sapkın yapılara geçit yok!

Diyanet İşleri Başkanlığı, Antalya’nın ev sahipliğinde düzenlenen 45. İl Müftüleri İstişare Toplantısı’nın ardından, İslam dünyasının ve Türkiye’nin gündemindeki kritik meselelere ışık tutan zehir zembelek bir bildirge açıkladı. Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş başkanlığında hazırlanan metinde, aile kurumundan çevre bilincine, terörle mücadeleden dijital fitneye kadar pek çok hayati konuda kararlılık mesajı verildi.

Gazze için vakit doldu: Vicdanlar harekete geçmeli!

Bildirgenin ilk ve en güçlü maddelerinden biri, iki yılı aşkın süredir siyonist zulmü altında inleyen Gazze oldu. İnsanlığın ortak bir akılda buluşması gerektiği belirtilen metinde, "Dünyada süregelen haksızlıkların ve zulümlerin son bulması için vicdan sahibi kişi, kurum ve ülkelerin gecikmeksizin harekete geçmesi artık ertelenemez bir zorunluluktur" denilerek küresel güçlere sorumluluk hatırlatıldı.

FETÖ ve DEAŞ gibi "din tüccarlarına" geçit yok!

Diyanet, İslam'ın barış ve merhamet mesajını kendi karanlık emellerine alet eden terör örgütlerine karşı da adeta savaş ilan etti. FETÖ ve DEAŞ gibi yapıların ümmetin birliğine yönelik en büyük tehdit olduğu hatırlatılan bildirgede şu sert ifadelere yer verildi:

"Dini kavramların ve manevi duyguların arkasına gizlenerek fitne, fesat ve tefrika tohumları eken bu istismarcı yapılara karşı mücadele, Başkanlığımızın en temel önceliklerindendir. Kurumumuz, bu sapkın zihniyetlere karşı milletimizi aydınlatma faaliyetlerini tavizsiz sürdürecektir."

Aile kurumu milli öncelik: Gençlere evlilik çağrısı

Toplumsal çürümeye karşı ailenin korunmasının "milli bir görev" olduğunun altı çizilen bildirgede, son dönemde düşen doğurganlık oranları ve yükselen evlilik yaşına dikkat çekildi. Neslin korunması için nikahın kolaylaştırılması, gençlerin evliliğe teşvik edilmesi ve demografik yapıyı tehdit eden unsurlara karşı teyakkuzda olunması gerektiği ifade edildi.

Dijital fitneye karşı sahih bilgi kalkanı

Sanal mecralarda yayılan bilgi kirliliği, dijital şiddet ve siber zorbalığın özellikle gençler için ciddi bir tehdit oluşturduğu belirtilen sonuç metninde, Diyanet'in dijital platformlarda daha etkin rol alacağı müjdelendi. İslamofobi ile mücadelenin sadece bireysel değil, hukuki ve küresel bir sorumluluk olduğu da hatırlatılarak, İslam'ın adalet merkezli mesajının doğru yöntemlerle dünyaya ulaştırılacağı kaydedildi.